  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş “Yeniden Refah” açıklaması! Az önce tüm Türkiye’ye duyurdu

Seçil Erzan şifreleri kırıldı, korkunç gerçek ortaya çıktı! Bakın Google’da ne aramış!

CHP’nin DEM ile ittifakı beraberinde istifaları getirdi: CHP’nin ‘Kandil’i söndü

Fenerbahçe'den Icardi açıklaması

Filistin Başbakanı Muhammad İştiyye istifa etti!

Gram altın için 15 gün uyarısı!

Bolu'da heyecanlandıran altın gelişmesi! Yakında 'her yerden fışkırıyor' haberini alırsak şaşırmayın

’Hocalı Katliamı’nda hayatını kaybedenler dualarla anıldı: Hocalı, unutmadık unutturmayacağız

ABD ve İsrail derken nur topu gibi bir rakibimiz daha oldu! İşte Bayraktar TB3'ün yeni rakibi

Rusya dünyaya duyurdu! Putin'den flaş Türkiye kararı
Gündem İsrail yine kan döktü! İnsani yardım bekleyen Filistinlileri acımasızca katletti
Gündem

İsrail yine kan döktü! İnsani yardım bekleyen Filistinlileri acımasızca katletti

Yeniakit Publisher
2024-02-26 22:30:00 -
İsrail yine kan döktü! İnsani yardım bekleyen Filistinlileri acımasızca katletti

Katil İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde insani yardım bekleyen sivillere yönelik düzenlediği saldırılarda en az 18 Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail'in, Refah'ın batısındaki Kuveyt Hastanesi yakınında Zatme ailesine ait eve düzenlediği bombardımanda çoğu kadın ve çocuk en az 9 Filistinli yaşamını yitirdi.

AA muhabirine konuşan görgü tanıkları, aynı bombardımanın, çok sayıda yerinden edilmiş Filistinlinin bulunduğu bölgede büyük bir yıkıma sebep olduğunu aktardı.

Yardım bekleyen Filistinlileri hedef aldı

Gazze kentinde ise İsrail askerleri tank atışları ve ateş açarak insani yardım bekleyen Filistinlileri hedef aldı.

Gazze Şeridi'ni kuzeyden güneye bağlayan sahil yolu Reşid Caddesinde, Gazze kentinin batısındaki Şeyh Iclin bölgesinde İsrail güçlerinin saldırısı sonucunda en az 4 Filistinli öldürüldü, onlarcası da yaralandı.

Mülteci kampına saldırı

İsrail ordusunun ait insansız hava araçlarıyla, Gazze'nin orta kesimlerindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nın batısında düzenlediği saldırıda çok sayıda Filistinli öldürüldü.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Gazze'nin güneyinde Han Yunus kentinin el-Karara bölgesinde sivil savunma ekipleri ve bölge sakinleri İsrail ordusunun bombaladığı bir evin enkazından 5 Filistinlinin cenazesini çıkardı.

İsrail saldırısında öldürülen Filistinlilerin cenazeleri Deyr el-Belah'taki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne götürüldü.

İsrail saldırılarında 30 bine yakın Filistinli öldürüldü

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 660’ı çocuk, 8 bin 570’i kadın olmak üzere 29 bin 782 Filistinli öldürüldü, 70 bin 43 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Başta Birleşmiş Milletler'e (BM) ait kuruluşlar olmak üzere uluslararası çevreler, çoğu hastanenin hizmet dışı kaldığı, tıbbi malzeme eksikliğinin yaşandığı, açlık, susuzluk ve hijyen malzemeleri eksikliğinin tetiklediği hastalıklar nedeniyle Gazze'de ateşkes ilan edilmesi ve bölgeye insani yardımların girişinin artırılması çağrısında bulunuyor.

ABD'li asker Gazze için kendini yaktı!
ABD'li asker Gazze için kendini yaktı!

Dünya

ABD'li asker Gazze için kendini yaktı!

Alçak İsrail ordusu, Gazze'de Mehmetçik mezarlıklarını tahrip etti!
Alçak İsrail ordusu, Gazze'de Mehmetçik mezarlıklarını tahrip etti!

Gündem

Alçak İsrail ordusu, Gazze'de Mehmetçik mezarlıklarını tahrip etti!

Gazze’de bebekler ölüyor!
Gazze’de bebekler ölüyor!

Dünya

Gazze’de bebekler ölüyor!

Gazze'ye giden yardımlar yüzde 50 düştü!
Gazze'ye giden yardımlar yüzde 50 düştü!

Gündem

Gazze'ye giden yardımlar yüzde 50 düştü!

Gazze'ye havadan yardım ulaştırdılar!
Gazze'ye havadan yardım ulaştırdılar!

Dünya

Gazze'ye havadan yardım ulaştırdılar!

Endonezya Bakanı Marsudi: Gazze'de halk, çifte standart nedeniyle acı çekiyor!
Endonezya Bakanı Marsudi: Gazze'de halk, çifte standart nedeniyle acı çekiyor!

Gündem

Endonezya Bakanı Marsudi: Gazze'de halk, çifte standart nedeniyle acı çekiyor!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23