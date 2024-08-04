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Gündem İsrail yeryüzünden tamamen silmek istiyor! Gazze'den acı haber
Gündem

İsrail yeryüzünden tamamen silmek istiyor! Gazze'den acı haber

Yeniakit Publisher
2024-08-04 15:11:00 -
İsrail yeryüzünden tamamen silmek istiyor! Gazze'den acı haber

Katil İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 39 bin 583'e yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 303 gündür aralıksız devam eden saldırılarına ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 2 katliam gerçekleştirdiği, saldırılarda 33 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 118 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

Can kaybı 39 bin 583'e çıktı

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 39 bin 583'e çıktığı aktarılan açıklamada, yaralı sayısının 91 bin 398'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurgulandı.

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