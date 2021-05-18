İsrail ve Siyonist menşeli mallara “boykot” çağrısı

İsrail’in Filistinlilere yönelik alçak saldırıları gündemdeki yerini korurken, vatandaşlar da ülkemizdeki İsrail mallarını boykot etmek için araştırma içerisine girdi.

Ülke adları yazılsın

Market raflarında yer alan ürünlerin hangi ülkelere ait olduğuna yönelik etiket çalışması yapılması gerektiğini belirten Diva-Sen Genel Başkanı Mustafa Çopursuz, “İşgalci İsrail’in ürettiği, AVM, market ve bilumum tüm raflarda satışa sunulan her türlü ürünlerine, ‘İsrail Malı’ etiketinin yerleştirilmesi kaçınılmaz hal almıştır. Bu sayede, vahşi Siyoniste karşı bir nebze de olsa tepki gösterilmiş olacaktır” diye konuştu.

Topyekûn boykot

Anadolu Platformu Başkanı Turgay Aldemir de, boykota destek vererek, “Bu boykotlarda bazen firmaların da manipülasyonu oluyor. Dolayısıyla bir bilinç oluşturmak gerekiyor. Elbette ki ürünün hangi ülkeye ait olduğunu yazmak güzel bir çözüm olur” ifadelerini kullandı. Özgür- Der Genel Başkanı Rıdvan Kaya ise, “Biz asıl olarak İsrail ile ilgili bütün işleri boykot edersek daha etkili bir tavır olur” dedi.