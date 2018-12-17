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İsrail ve Rum Yönetimi, Türkiye karşıtlığında birleşti

İsrail'in Rum Kesimi Büyükelçisi Shmuel Revel, "Kıbrıs(Rum Kesimi) ile İsrail arasındaki ilişkiler eşi görülmemiş şekilde yüksek bir seviyeye ulaştı" dedi. Revel, "2019 yılında ilişkilerin daha da geliştirileceğini bekliyoruz" diye konuştu. “İsrail ve Kıbrıs (Rum Kesimi), bugün ülkelerimiz ve bölgemiz için ortak bir gelecek yaratmak amacıyla yakın bir işbirliğinde bulunuyorlar" diye devam eden Revel, "İstikrar ve güvenliği birlikte teşvik ediyoruz; acil durumları birlikte ele alıyoruz ve tıp alanında birlikte çalışıyoruz. Çok büyük enerji beklentileri ve sinerjiler geliştiriyoruz” dedi.

17 Aralık 2018 Pazartesi 18:34
İsrail ve Rum Yönetimi, Türkiye karşıtlığında birleşti

İsrail'in Rum Kesimi Büyükelçisi Shmuel Revel, İsrail’in Beersheba kentinde 20 Aralık'ta Rum Kesimi, Yunanistan ve İsrail liderlerinin yapacağı ortak zirve öncesinde Rum Haber Ajansı'na açıklamalar yaptı. Zirvede siber güvenlik, yenilik ve araştırma alanlarının da ele alınacağını ifade eden Revel şöyle devam etti;

"En büyük hedefimiz Doğu Akdeniz bölgesinde istikrar, güvenlik ve refahı teşvik etmektir. Özellikle enerji ve turizm alanlarında ortak fırsatları paylaşıyoruz. Aynı zamanda ortak sorunlarla karşı karşıya bulunuyoruz. Aynı görüşleri paylaşan ülkelerle terörizm ve aşırılık ile ilgili artan tehditleri ele almamız gerekir."

Ankara'nın Doğu Akdeniz'deki tutumu ile ilgili bir soruya Revel, "Doğu Akdeniz ve Ege bölgesinde güvenlik konusunda endişe yaratan, uluslararası hukuka aykırı ve iyi komşuluk ilişkilerine karşı olan her hangi bir eyleme karşıyız" cevabını verdi.

Rumlarda ABD memmuniyeti

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Christodoulidis de; ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya İşleri Bakan Yardımcısı Wess Mitchell'in Kathimerini gazetesine verdiği demeci yorumladı.

Christodoulidis, “Kıbrıs (Rum) Cumhuriyeti’nin Münhasır Ekonomik Bölgesi’ndeki (MEB) egemenlik haklarının uygulanmasıyla ilgili (ABD’nin gönderdiği) mesaj sanıyorum açıktır, ilk kez bu kadar aşikâr” dedi.

Wess Mitchell, Kathimerini gazetesine verdiği röportajda; "Özellikle ABD gemileri işin içindeyken, Kıbrıs sularındaki hiçbir engelleme girişimini dostane karşılamayız" demişti.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 18:34
  1. Ankara
  2. İsrail'in Rum Kesimi Büyükelçisi Shmuel Revel
  3. İsrail
  4. Kıbrıs Rum Kesimi
  5. Şer ittifakı

YORUM YAZ

  • şenay doğan şenay doğan 21 dk önce
    HAŞR 14 allaha emanet olun
  • SonerSoner39 dk önce
    Olsa olsa itrailgyros olur !!
  • koraykoray48 dk önce
    Iki kopek kuyruk salliyor birbirine...Sen adalara asker yigmaya devam et, biz de goz yumalim.. Obur it de yalakalik yapsin...
  • 1453145359 dk önce
    Bunlar iç düşmanların eline su dökemezler.

Günün Özeti

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