İsrail ve Rum Yönetimi, Türkiye karşıtlığında birleşti

İsrail'in Rum Kesimi Büyükelçisi Shmuel Revel, İsrail’in Beersheba kentinde 20 Aralık'ta Rum Kesimi, Yunanistan ve İsrail liderlerinin yapacağı ortak zirve öncesinde Rum Haber Ajansı'na açıklamalar yaptı. Zirvede siber güvenlik, yenilik ve araştırma alanlarının da ele alınacağını ifade eden Revel şöyle devam etti;

"En büyük hedefimiz Doğu Akdeniz bölgesinde istikrar, güvenlik ve refahı teşvik etmektir. Özellikle enerji ve turizm alanlarında ortak fırsatları paylaşıyoruz. Aynı zamanda ortak sorunlarla karşı karşıya bulunuyoruz. Aynı görüşleri paylaşan ülkelerle terörizm ve aşırılık ile ilgili artan tehditleri ele almamız gerekir."

Ankara'nın Doğu Akdeniz'deki tutumu ile ilgili bir soruya Revel, "Doğu Akdeniz ve Ege bölgesinde güvenlik konusunda endişe yaratan, uluslararası hukuka aykırı ve iyi komşuluk ilişkilerine karşı olan her hangi bir eyleme karşıyız" cevabını verdi.

Rumlarda ABD memmuniyeti

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Christodoulidis de; ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya İşleri Bakan Yardımcısı Wess Mitchell'in Kathimerini gazetesine verdiği demeci yorumladı.

Christodoulidis, “Kıbrıs (Rum) Cumhuriyeti’nin Münhasır Ekonomik Bölgesi’ndeki (MEB) egemenlik haklarının uygulanmasıyla ilgili (ABD’nin gönderdiği) mesaj sanıyorum açıktır, ilk kez bu kadar aşikâr” dedi.

Wess Mitchell, Kathimerini gazetesine verdiği röportajda; "Özellikle ABD gemileri işin içindeyken, Kıbrıs sularındaki hiçbir engelleme girişimini dostane karşılamayız" demişti.