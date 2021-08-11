İsrail ve Mısır işbirliğiyle Gazze’de siviller hedef alınacak!

İsrail'den resmi bi güvenlik heyetinin hükümet adına Mısır'ın başkenti Kahire'de Mısırlı yetkililerle Gazze Şeridi özelinde görüştüğü açıklandı.

İsrail ve Mısır'dan Gazze konusunda işbirliği

Görüşmede İsrail ve Mısır yönetimleri Gazze Şeridi sorununda işbirliği kararı aldı.

İsrail'in Wallah isimli haber sitesinde üst düzey bir İsrailli kaynağa dayandırılan bilgilerde, İsrail heyetinin Mısır istihbarat başkanıyla görüştüğü belirtildi. Yine Wallah haber sitesinin ilgili haberine göre, Mısır ve İsrail istihbaratı Gazze'de "terörizmin engellenmesi", "Gazze Şeridi'ne silah girişinin" ve "Gazze'den İsrail'e yönelik saldırıların önlenmesi" konusunda işbirliğinde anlaştı.

Kahire'deki görüşmede İsrail heyetinde eski İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Meir Ben-Şabat ve yakın zamanda İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi başkanlığı görevini üstlenen eski Mossad yetkilisi Eyal Hulata'nın da yer aldığı açıklandı.

Mısır yönetiminden bu habere ilişkin herhangi bir yalanlama gelmedi.

Kaynak: Mepa News