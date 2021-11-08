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Dünya İsrail ve Mısır anlaştı!
Dünya

İsrail ve Mısır anlaştı!

İsrail ordusu, Mısır'ın Refah'taki askeri varlığının güçlendirilmesi için anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-11-08 23:04:00 -
İsrail ve Mısır anlaştı!

İsrail ordusu, Mısır'ın kuzeydoğusundaki Refah bölgesinde Mısır askeri varlığının güçlendirilmesine yönelik anlaşmaya varıldığını duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İsrail ve Mısır ordularına bağlı Ortak Askeri Komitenin dün ikili konuların ele alındığı bir toplantı gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, "Toplantıda, Mısır güvenlik güçlerinin bu bölgedeki varlığının güçlendirilmesine ilişkin Refah bölgesinde güvenlik güçlerinin mevcudiyetini düzenleyen anlaşmada bir değişiklik yapıldı" ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu değişikliğin İsrail hükümetince de onaylandığı vurgulanan açıklamada, Mısır ordusunun Refah'taki askeri varlığının güçlendirilmesi noktasında anlaşmaya varıldığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca İsrail heyetinde Genelkurmay Başkanlığı Operasyonlar Kurulu Başkanı General Oded Pasiok, Strateji Kurulu ve Üçüncü Daire Başkanı Tal Kalman ve Dış İlişkiler Daire Başkanı Avi Davrin'in bulunduğu bilgisine yer verildi.

İsrail ile Mısır arasında yaşanan 3 savaştan sonra Kahire ve Tel Aviv yönetimleri 26 Mart 1979'da Washington'da Camp David Barış Anlaşması'nı imzalamıştı.

Anlaşmanın ana metnine göre "Mısır veya İsrail topraklarındaki sınırlı silahlanma alanları ile Birleşmiş Milletler (BM) güçleri ile BM gözlemcileri dahil olmak üzere, üzerinde anlaşmaya varılmış güvenlik düzenlemeleri oluşturulacağı" öngörülüyor.

Anlaşma, taraflardan birinin talebi ve iki tarafın anlaşması üzerine, anlaşılan güvenlik düzenlemelerinin değiştirilmesine de izin veriyor.

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