İsrail ve Lübnan, ihtilaflı deniz sınırlarına ilişkin 3. görüşmeyi gerçekleştirdi

WASHINGTON (AA) - ABD yönetimi, İsrail ve Lübnan'ın Doğu Akdeniz'deki ihtilaflı bölge konusunda olumlu bir görüşme gerçekleştirdiğini duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrailli ve Lübnanlı yetkililerin gelecek ay tekrar bir araya geleceği belirtildi.

Açıklamada, ABD ve Birleşmiş Milletler Lübnan Özel Koordinatörü Ofisi (UNSCOL) tarafından düzenlenen toplantıda iki ülke arasında uzun yıllardır devam eden Doğu Akdeniz'deki deniz sınırı anlaşmazlığının görüşüldüğü ve olumlu mesafe alındığı kaydedildi.

Açıklamada, "ABD ve UNSCOL, bu müzakerelerin uzun zamandır beklenen bir çözüme yol açacağından umutlu. Taraflar müzakerelere önümüzdeki ay devam etme sözü verdiler." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan konuya ilişkin ABD medyasına konuşan kaynaklar ise tarafların bu ay üçüncüsü gerçekleştirilen söz konusu toplantıda, tartışmalı alanın boyutunu daha da artıran yeni haritalar sunduğunu iddia etti.

Buna göre Lübnan'ın daha önce Birleşmiş Milletler'e verdiği sınır haritasından farklı olarak güneye doğru daha fazla uzanan bir harita sunduğu belirtilirken, İsrail'in ise orijinal konumundan daha Kuzey'e uzanan bir haritada ısrarcı olduğu bildirildi.

Lübnan ile İsrail arasındaki deniz sınırı anlaşmazlığı, bir Amerikan şirketinin 2009 yılında Doğu Akdeniz'de petrol ve doğal gaz rezervi keşfetmesi ile gündeme gelmeye başladı. İki ülke arasındaki anlaşmazlık, o tarihten bu yana belli aralıklarla tartışılıyor.

