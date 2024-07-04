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Gündem İsrail ve Hamas arasında ateşkes müzakereleri İsrail: Son teklifi teslim aldık
Gündem

İsrail ve Hamas arasında ateşkes müzakereleri İsrail: Son teklifi teslim aldık

Yeniakit Publisher
2024-07-04 08:22:00 -
İsrail ve Hamas arasında ateşkes müzakereleri İsrail: Son teklifi teslim aldık

İsrail Başbakanlığı, Hamas'ın Gazze'de ateşkes anlaşmasına ilişkin son teklifinin İsrail müzakere ekibi tarafından teslim alındığını duyurdu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 7 Ekim'den bu yana devam ediyor.

Havadan, karadan ve denizden düzenlenen saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 953 Filistinli can verdi, 87 bin 266 kişi yaralandı.

Halkın sığındığı hastaneler, ibadethaneler ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip edilirken enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildiriyor.

Ateşkes müzakereleri

İsrail ve Hamas arasında Gazze'de ateşkes müzakereleri de sürüyor.

İsrail Başbakanlığı, Hamas'ın Gazze’de ateşkes anlaşmasına ilişkin son teklifini İsrail müzakere ekibinin Katarlı, Mısırlı ve ABD'li arabuluculardan teslim aldığını açıkladı.
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Başbakanlık, "İsrail öneriyi inceliyor ve arabuluculara yanıtını iletecek" denildi.

Hamas doğruladı

Hamas, Gazze'de ateşkese ilişkin arabulucularla görüştüğünü belirterek, "Savaşı durdurmak ve Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmek amacıyla arabulucularla bazı fikir alışverişinde bulunduk" ifadelerini kullandı.

Hamas, taleplerinde esnek olduğunu belirterek İsrail'in ise kendilerini kandırmaya ve kaçmaya çalıştığını aktardı.

Dolaylı müzakere süreci

Hamas, 6 Mayıs'ta Katar ve Mısırlı yetkililere ateşkes için sundukları teklifi onayladıklarını iletmiş ancak İsrail şartlarını karşılamadığı gerekçesiyle bu teklifi reddetmişti.

ABD Başkanı Joe Biden, 31 Mayıs'ta İsrail'in 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu açıklamıştı.

Biden, bu önerinin İsrail'e ait olduğunu söylese de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, belirlenen hedefler gerçekleşinceye kadar Gazze’deki saldırılarına devam edeceklerini belirtmişti.

Netanyahu, 3 Haziran'da Meclis Dış İlişkiler ve Savunma Komitesi'nde yaptığı konuşmada İsrail'in önerdiği ile Biden'ın sunduğu teklif arasında boşluklar olduğunu öne sürmüştü.

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