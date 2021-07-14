  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İsrail ve BAE’den bir anlaşma daha!
Cumhurbaşkanı imzaladı! Atamalar yapıldı
Bıçaklı kavgada 2 kişi ağır yaralandı
Bu kasabada herkes aynı binada yaşıyor
Dünya İsrail ve BAE’den bir anlaşma daha!
Dünya

İsrail ve BAE’den bir anlaşma daha!

İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında tarım araştırması, tarımı geliştirme ve ticaret konularında anlaşma yapıldı.

Yeniakit Publisher
2021-07-14 08:24:00 -
İsrail ve BAE’den bir anlaşma daha!

BAE'nin Gıda ve Su Güvenliğinden Sorumlu Devlet Bakanı Meryem el-Muhayr, İsrail Tarım Bakanı Oded Forer ile tarımın geliştirilmesi konusunda anlaşma imzaladı.

Anlaşmaya ilişkin Twitter hesabından açıklama yapan Forer, "BAE'li bakan Meryem el-Muhayr'i ağırlamaktan ve kendisiyle İsrail ile BAE arasında tarım araştırması, tarımı geliştirme ve ticaret alanında iş birliği sağlayacak bu belgeyi imzalamaktan onur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

BAE ile İsrail, 15 Eylül 2020'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamıştı.

O günden bu yana İsrail ile BAE, ticaret, yatırım, medya, sağlık ve havacılık dahil olmak üzere çeşitli alanlarda çok sayıda anlaşma imzaladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay