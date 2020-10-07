İsrail ve BAE Dışişleri bakanları bu sefer Berlin'de görüldü

ABD'nin öncülük ettiği, BAE ile İsrail arasındaki normalleşme sürecine Almanya da dahil oldu. İki ülkenin dışişleri bakanları, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın ev sahipliğinde Berlin'de görüştü.

"Maas övgüler düzdü"

Görüşmelere ev sahipliği yapan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, görüşme sonrası düzenlenen basın toplantısında, hükümetinin iki ülke arasındaki yakınlaşmaya verdiği desteği dile getirdi.

Görüşmeyi "Almanya için büyük bir onur" olarak niteleyen Maas, "İlk toplantı için Berlin'i seçmiş olmaları bir güven göstergesi. Bunun için çok teşekkür ederim." dedi.

"Maas gazı verdi"

Maas, BAE ile İsrail arasındaki normalleşmenin yeni bir ivme kazanacağı umudunu dile getirerek, "Orta Doğu barış sürecindeki çıkmazın üstesinden gelin." çağrısında bulundu.

Almanya katkı sunacak

Filistin meselesinde iki devletli çözüme vurgu yapan Maas, ülke olarak Avrupalı ​​ortaklarıyla birlikte bu konuya aktif katkı yapmaya hazır olduklarını belirtti.

Zayed barış istediklerini söyledi

BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed de ülkesinin İsrail ile ilişkileri normalleştirme kararını savundu.

Anlaşmayla Orta Doğu'nun bundan sonra yeni bir döneme tanıklık edeceğini öne süren Zayed, "Barışı mümkün kılmak istiyoruz, bölgenin refahı için barışı sağlamak istiyoruz, birlikte çalışmak istiyoruz." diye konuştu.

Zayed, BAE'nin İsrail-Filistin çatışmasında iki devletli çözüme verdiği desteği de yineledi.

Ashkenazi iki devletli çözümü ağzına almadı

İsrail Dışişleri Bakanı Gabi Ashkenazi de BAE ile ABD ara buluculuğunda normalleşme anlaşmasının önemli olduğunu belirterek, emirlikle iş birliğini geliştirmek için görüşmelere devam etme sözü verdi.

Ashkenazi, BAE ile normalleşme adımlarına ilişkin, "Bu, bölgede istikrarı destekleyecek ve belki de gelecekte başka anlaşmalara da vesile olacaktır." dedi.

Gabi Ashkenazi, iki devletli çözüme ilişkin yorum yapmaktan kaçındı.

Soykırım anıtını gezdiler

Üç bakanın, Berlin'de bulunan Yahudi Soykırım Anıtı'nı birlikte ziyaret etmesi dikkati çekti.