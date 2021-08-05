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İsrail uçakları, Lübnan'ın güneyinde bazı noktaları vurdu
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Dünya

İsrail uçakları, Lübnan'ın güneyinde bazı noktaları vurdu

Katil İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki bazı noktalara hava saldırısı düzenledi.

Yeniakit Publisher
2021-08-05 08:32:00 -
İsrail uçakları, Lübnan'ın güneyinde bazı noktaları vurdu

Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İsrail savaş uçaklarının, dün Lübnan'dan İsrail'e roket atılan bölgeler ile terör amacıyla kullanılan tünelleri vurduğunu bildirdi.

Adraee, İsrail bombardımanının süreceği ve İsrail'i hedef alan terör saldırıları karşısında bunların dozunun artabileceği uyarısında bulundu.

Lübnan yerel basınındaki haberlerde ise İsrail savaş uçaklarının ülkenin güneyindeki Ed-Dımaşkiyye bölgesine iki hava saldırısı düzenlediği bilgisi yer aldı.

Katil İsrail ordusu, 4 Ağustos'ta Lübnan'dan ülkenin kuzeyine 3 roket atıldığını, bunlardan ikisinin İsrail'de açık alanlara, diğerinin ise Lübnan topraklarına düştüğünü açıklamıştı. Buna karşılık olarak İsrail ordusunun Lübnan tarafına topçu atışı yaptığı kaydedilmişti.

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