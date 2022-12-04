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Dünya İsrail uçakları, Gazze'de Hamas'a ait iki noktayı vurdu
Dünya

İsrail uçakları, Gazze'de Hamas'a ait iki noktayı vurdu

İsrail ordusu, Gazze'de Hamas'a ait iki noktanın savaş uçaklarıyla vurulduğunu duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-12-04 06:47:00 -
İsrail uçakları, Gazze'de Hamas'a ait iki noktayı vurdu

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail savaş uçaklarının, Hamas'ın roketlerinin üretildiği önemli bir merkez konumunda bulunan bir silah atölyesini vurduğunu belirtti.

Uçakların ayrıca Gazze'nin güneyinde Hamas'a ait bir tüneli de hedef aldığını bildiren Adraee, söz konusu saldırının, dün akşam Gazze'den İsrail'e roket atılmasına karşılık düzenlendiğini ifade etti.

Saldırı sonucu can kaybı yaşanmazken, binalarda maddi hasar oluştuğu aktarıldı.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından yapılan açıklamada ise İsrail uçaklarının saldırılasına karadan havaya füzelerle karşılık verildiği kaydedildi.

Hamas Sözcüsü Hazim Kasım ise yerel bir haber kanalına yaptığı açıklamada, direniş güçlerinin, İsrail saldırısına karşılık vererek, "İsrail'in denklemleri değiştirmesine izin vermeyeceklerini ve Filistin halkını müdafaaya devam edeceklerini" gösterdiğini dile getirdi.

İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarını artırdığına değinen Kasım, "Bu Siyonist terör ve Nazi tavrı, halkımızın içinde yanan devrim ateşini söndüremeyecek ve biz de halkımızı desteklemeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

İsrail ordusundan daha önce yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nden İsrail'e doğru fırlatılan bir roketin tespit edildiği ancak roketi önlemek için herhangi bir savunma sisteminin çalıştırılmadığı belirtilmişti.

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