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Dünya

İsrail, Türkiye'nin kapısını çalmaya hazırlanıyor! Bakın ne teklif edecekler

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri ve Libya ile imzalanan deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin mutabakat ile bölgede kirli emelleri bulunan devletler zora düştü. Çıkış arayan ülkelerden birisi olan işgalci İsrail'in Türkiye'ye bir teklif sunmaya hazırlandığı öne sürüldü.

Yeniakit Publisher
2020-05-13 11:51:00 - 2020-05-13 13:09:13
İsrail, Türkiye'nin kapısını çalmaya hazırlanıyor! Bakın ne teklif edecekler

Doğu Akdeniz ve Libya konusunda Türkiye karşıtı açıklama yapan 5 ülkenin içerisinde yer almayan terör devleti İsrail'in amacı ortaya çıkmaya başladı.

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin darbeci Hafter'e ağır darbeler indirmesi sonrası bölgede bulunan ülkeler pes etmeye hazırlanıyor.

Filistin'i yerle bir eden İsrail'in bölgedeki faaliyetler sonrası çıkış yolu aradığı öğrenildi.

Bu amaçla İsrail’in Türkiye ile Libya’ya benzer kıta sahanlığı anlaşması imzalamak istediği bildirildi.

Konuya ilişkin konuşan Rusya Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Salih Yılmaz, "Bu olayı Fransa önderliğinde Yunanistan, BAE vd. ülkelerin son Libya açıklamasına İsrail’in katılmaması ve Yunanistan’ın Esed rejimiyle anlaşarak Şam’a büyükelçi ataması ile birlikte okumalı. Türkiye, iyi bir diplomasi ile Akdeniz’de yeni oyun kurabilir" dedi.

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Yorumlar

hakan

ülkeler arasında düşmanlık olur ama.cıkarlar olunca bazı şeylerde geri plana yitilir israille ilişkilerimiz sürüyor zaten israile maske yardmı filistine maske yardımı yapıldı(12 Nisan 2020 Pazar 11:48 Kaynak: AA Türkiye'den İsrail ve Filistin'e tıbbi yardım)trt haber)israilli turistler türkiyey zaten geliyor.
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Rabia Zafer

Tūrkiye,Dūşmanı İsrail Dost mu Oldu? Hayır Onlar Çıkar Peşindeler. Hiç Şüphesiz ki. Ayrıca Būkemediğin Eli Öpeceksin İsrail. Aynen Böyle.
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