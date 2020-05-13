İsrail, Türkiye'nin kapısını çalmaya hazırlanıyor! Bakın ne teklif edecekler
Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri ve Libya ile imzalanan deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin mutabakat ile bölgede kirli emelleri bulunan devletler zora düştü. Çıkış arayan ülkelerden birisi olan işgalci İsrail'in Türkiye'ye bir teklif sunmaya hazırlandığı öne sürüldü.
Doğu Akdeniz ve Libya konusunda Türkiye karşıtı açıklama yapan 5 ülkenin içerisinde yer almayan terör devleti İsrail'in amacı ortaya çıkmaya başladı.
Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin darbeci Hafter'e ağır darbeler indirmesi sonrası bölgede bulunan ülkeler pes etmeye hazırlanıyor.
Filistin'i yerle bir eden İsrail'in bölgedeki faaliyetler sonrası çıkış yolu aradığı öğrenildi.
Bu amaçla İsrail’in Türkiye ile Libya’ya benzer kıta sahanlığı anlaşması imzalamak istediği bildirildi.
Konuya ilişkin konuşan Rusya Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Salih Yılmaz, "Bu olayı Fransa önderliğinde Yunanistan, BAE vd. ülkelerin son Libya açıklamasına İsrail’in katılmaması ve Yunanistan’ın Esed rejimiyle anlaşarak Şam’a büyükelçi ataması ile birlikte okumalı. Türkiye, iyi bir diplomasi ile Akdeniz’de yeni oyun kurabilir" dedi.