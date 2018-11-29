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İsrail, Türkiye Büyükelçisi atamayacak

Terör devleti İsrail, Türkiye'den sınır dışı ettiği büyükelçi yerine yenisinin atanmayacağını açıkladı.

29 Kasım 2018 Perşembe 12:36
İsrail, Türkiye Büyükelçisi atamayacak

İsrail, Türkiye’deki diplomatik temsil düzeyini azaltmaya karar verdi. İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Amnon Nahshon konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "İsrail, Gazze Şeridi'ndeki olayların arka planına karşı yarım yıl önce Türk yetkililer tarafından sınır dışı edilen Eitan Nehia'nın yerine geçecek bir büyükelçi tayin etmemeye karar verdi" dedi.

Öte yandan Sözcü Mahshon, İstanbul’a yeni bir konsolosun atanmayacağını da sözlerine ekledi.

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 12:36
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  • MehmetMehmet48 dk önce
    hiç bir yahudi siyonist pi.i gelmesin.
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