İsrail, tozlu planı raftan indirdi! "Türkiye" detayı resmen kan dondurdu

Milliyet gazetesi yazarı Zafer Şahin, İsrail’in Gazze’deki planlarının perde arkasını ifşa eden ABD’li emekli albayın açıklamalarını ele aldı. Şahin, İsrail’in toprak genişletme planlarını Hamas bahanesiyle gerçekleştirdiğini söyledi. ABD’nin PKK’yı Türkiye’ye saldırmak için hazırladığı iddialarını da hatırlatan Şahin, bu kirli planların Türkiye’yi de hedef alabileceğini belirtti. Zafer Şahin, özetle şunları kaydetti:

"Douglas Macgregor..

Pentagon eski danışmanı ABD’li bir emekli Albay… Geçen hafta ABD’nin Türkiye’ye saldırması için PKK’yı hazırladığını iddia etti! Bizim için malumun ilanı gibi bir şey bu emekli albayın söyledikleri.

(...)

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Dün sosyal medyada Douglas Macgregor’ın yeni bir videosu dolaşıma girdi. ABD’den sonra İsrail’in kirli sırlarını ifşaya başlayan Macgregor diyor ki…

İsrail’in Gazze’deki asıl amacı güvenliğini sağlamak değil topraklarını genişletmek.

Hamas’ı bahane ederek bölgedeki tüm Arapları yok edecekler. Bu uzun zamandır yapmayı düşündükleri ama cesaret edemedikleri bir şeydi.

(...)

Kimse kendini kandırmasın. İsrail’in bölgede yok etmek istediği sadece Araplar değil. ABD, PKK’yı boşuna Türkiye’ye saldırsın diye hazırlamıyor.

Bütün hazırlık azgın devlet İsrail’in ‘Vadedilmiş Topraklar’ hezeyanını hayata geçirmek için yapıldı, yapılıyor. İsrail durdurulmazsa gözünü er ya da geç Anadolu’ya dikecek. Bunu göremeyecek kadar kör olanlar için de mücadele etmek zorundayız. Bunun dışında başka bir seçeneğimiz yok."