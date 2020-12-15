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Dünya İsrail top atışıyla Gazze'de bir evi vurdu
Dünya

İsrail top atışıyla Gazze'de bir evi vurdu

İşgalci İsrail ordusu, Gazze'nin orta kesimlerinde topçu atışıyla bir evi vurdu.

Yeniakit Publisher
2020-12-15 02:48:00 -
İsrail top atışıyla Gazze'de bir evi vurdu

Olay tanıklarının verdiği bilgilere göre, İsrail'den yapılan top atışları sonucu bir top mermisi, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Hacer ed-Dik beldesinde bir eve isabet etti.

Evde maddi hasar meydana geldiğini belirten tanıklar, saldırı sonucu ölen ya da yaralanan olmadığını dile getirdi.

İsrail ordusunun Twitter hesabından yapılan açıklamada, operasyon faaliyet kapasitesini yükseltmek için eğitim amaçlı top atışı gerçekleştirildiği ve Gazze Şeridi yönünde maksatsız bir atış yapıldığı kaydedildi. Açıklamada, olayın incelendiği belirtildi.

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