0553 313 94 23
impression

İsrail terörü can aldı! 1 Filistinli şehit oldu

Terör devleti İsrail'in eli kanlı askerleri yine Filistinli sivilleri hedef aldı. Olayda 1 Filistinli şehit oldu.

08 Kasım 2018 Perşembe 20:39
İsrail terörü can aldı! 1 Filistinli şehit oldu

İsrail askerlerinin Gazze-İsrail sınırında bir grup Filistinliye ateş açması sonucu 1 Filistinli şehit olduğu öğrenildi.

1 Filistinli şehit oldu

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı İsrail askerlerinin Gazze- İsrail sınırında bir grup Filistinliye ateş açması sonucu 1 Filistinli şehit olduğunu duyurdu.

Açıklamada saldırının Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Mağazi Kampı'nın doğusunda olduğu belirtilerek şehit olan kişinin kimliğinin ise henüz belirlenemediği aktarıldı.

Haber Tarihi: 08 Kasım 2018 Perşembe 20:39
  1. Sağlık Bakanlığı
  2. Gazze Şeridi
  3. İsrail
  4. Gazze
  5. Filistin

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sağlığın düşmanı rutubet..
    1. Sağlığın düşmanı rutubet..
    2. Çocuklarınızı aşırı titiz büyütmeyin
    3. Plastik mikrodalgada büyük risk
    4. İstanbul'da feci kaza: Ceset parçalara..
    5. ABD'den Rusya'ya yaptırım kararı!
    6. Fenerbahçe'de Valbuena fırtınası
    7. Saksıdaki bitkiniz telefon şarj ediyor
    8. PFDK'dan üç büyüklere rekor para cezası!
    9. Fuat Oktay, TESKOMB Başkanı Abdülkadir..
    10. Belediye Başkanı ile vatandaş arasında..
    11. Mantının tarihçesi
    12. Kritik uyarı! 'Silah ile başlayıp..
    13. Tiroid sağlığı için zencefil
    14. Arabada uzun süre durmasın
    15. Selim Almanya'yı karıştırdı! 13 bin..
    16. Fenerbahçe'den kritik galibiyet!
    17. Mikrodalga mikropları öldürüyor...
    18. Çin ilk kez tanıttı: 'Hayalet uçağı'..
    19. İsrail terörü can aldı! 1 Filistinli..
    20. Lök gibi oturursan omurga kireçlenmesi..
    Mete Yarar'dan 'teröristbaşlarına konulan ödül' için çarpıcı yorum: ABD'nin asıl amacı...
    Mete Yarar'dan 'teröristbaşlarına konulan ödül' için çarpıcı yorum: ABD'nin asıl amacı...
    'Bu kararı almak kolay olmadı...' Aziz Kocaoğlu, AK Parti'ye mi geçiyor?
    'Bu kararı almak kolay olmadı...' Aziz Kocaoğlu, AK Parti'ye mi geçiyor?
    'Muhasebeci Kenan'ın gerici konuşmasından sonra, Turgay Güler'den CHP'ye çağrı!
    'Muhasebeci Kenan'ın gerici konuşmasından sonra, Turgay Güler'den CHP'ye çağrı!
    Ünlü gazeteci, "AK Parti'nin adayları tamam gibi" dedi, isimleri tek tek açıkladı!
    Ünlü gazeteci, "AK Parti'nin adayları tamam gibi" dedi, isimleri tek tek açıkladı!
    Milyonları ilgilendiren karar! Bir devir resmen sona eriyor
    Milyonları ilgilendiren karar! Bir devir resmen sona eriyor

    Günün Karikatürü

    8 Kasım 2018
    Trump kızacak! Ambargo başlamadan delindi
    Trump kızacak! Ambargo başlamadan delindi
    Memura 3 zam birden
    Memura 3 zam birden