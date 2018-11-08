İsrail terörü can aldı! 1 Filistinli şehit oldu
Terör devleti İsrail'in eli kanlı askerleri yine Filistinli sivilleri hedef aldı. Olayda 1 Filistinli şehit oldu.08 Kasım 2018 Perşembe 20:39
İsrail askerlerinin Gazze-İsrail sınırında bir grup Filistinliye ateş açması sonucu 1 Filistinli şehit olduğu öğrenildi.
1 Filistinli şehit oldu
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı İsrail askerlerinin Gazze- İsrail sınırında bir grup Filistinliye ateş açması sonucu 1 Filistinli şehit olduğunu duyurdu.
Açıklamada saldırının Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Mağazi Kampı'nın doğusunda olduğu belirtilerek şehit olan kişinin kimliğinin ise henüz belirlenemediği aktarıldı.
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