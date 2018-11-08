İsrail terörü can aldı! 1 Filistinli şehit oldu

İsrail askerlerinin Gazze-İsrail sınırında bir grup Filistinliye ateş açması sonucu 1 Filistinli şehit olduğu öğrenildi.

1 Filistinli şehit oldu

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı İsrail askerlerinin Gazze- İsrail sınırında bir grup Filistinliye ateş açması sonucu 1 Filistinli şehit olduğunu duyurdu.

Açıklamada saldırının Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Mağazi Kampı'nın doğusunda olduğu belirtilerek şehit olan kişinin kimliğinin ise henüz belirlenemediği aktarıldı.