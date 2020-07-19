  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

İsrail terör güçlerinden Kudüs Valisi'nin evine baskın! Esir aldılar

İşgalci İsrail terör güçleri Kudüs Valisi Adnan Gays’ı bugün bir kez daha esir aldı.

Yeniakit Publisher
2020-07-19 18:09:00 -
İsrail terör güçlerinden Kudüs Valisi'nin evine baskın! Esir aldılar

İsrail terör güçleri, Filistin Yönetimi'nin Kudüs Valisi Adnan Gays’ın Kudüs’ün güneyinde yer alan Silvan bölgesinde bulunan evine baskın düzenleyerek valiyi gözaltına aldı.

İşgalci İsrail güçlerinin, alıkoyduğu Gays'ın evinde geniş çaplı arama yaptığı bilgisi de paylaşıldı.

2018'de Kudüs Valisi olarak tayin edilmesinden bu yana terör devleti İsrail yönetimi, Gays'ın Filistin liderliği ile teması olduğu gerekçesiyle Batı Şeria’ya girmesini engelliyor.

Gays'ın vali olarak göreve gelmesinden bu yana terör devleti İsrail güçlerince 17 kez gözaltına alındığı belirtildi.

Almanya'dan Siyonist İsrail'e tepki: Bölgenin istikrarı ve güvenliği için...
Almanya'dan Siyonist İsrail'e tepki: Bölgenin istikrarı ve güvenliği için...

Dünya

Almanya'dan Siyonist İsrail'e tepki: Bölgenin istikrarı ve güvenliği için...

Terör devleti İsrail kudurdu! Terör güçleri 5 aylık bebeği tutukladı
Terör devleti İsrail kudurdu! Terör güçleri 5 aylık bebeği tutukladı

Dünya

Terör devleti İsrail kudurdu! Terör güçleri 5 aylık bebeği tutukladı

İngiltere Başbakanı Johnson'dan işgalci İsrail'e çağrı: İlhak'tan vazgeçin!
İngiltere Başbakanı Johnson'dan işgalci İsrail'e çağrı: İlhak'tan vazgeçin!

Dünya

İngiltere Başbakanı Johnson'dan işgalci İsrail'e çağrı: İlhak'tan vazgeçin!

Erdoğan'ın sözleri İsrail'i salladı!
Erdoğan'ın sözleri İsrail'i salladı! "Mescid-i Aksa'yı özgürleştirecek"

Medya

Erdoğan'ın sözleri İsrail'i salladı! "Mescid-i Aksa'yı özgürleştirecek"

Kudüs ulemasından çarpıcı 'Ayasofya Camii' açıklaması: Bu cesur adımla ümmet artık...
Kudüs ulemasından çarpıcı 'Ayasofya Camii' açıklaması: Bu cesur adımla ümmet artık...

Dünya

Kudüs ulemasından çarpıcı 'Ayasofya Camii' açıklaması: Bu cesur adımla ümmet artık...

İsrail'de dikkat çeken gelişme: İHA'yı İDA'ya entegre ettiler
İsrail'de dikkat çeken gelişme: İHA'yı İDA'ya entegre ettiler

Teknoloji

İsrail'de dikkat çeken gelişme: İHA'yı İDA'ya entegre ettiler

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

abdrhman

yahu yeter yahu iyice cılkını çıkardı bu pislik yahudiler.
  • Yanıtla
Satılık 2016 model Opel Insignia
Satılık 2016 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı