İsrail terör güçlerinden Kudüs Valisi'nin evine baskın! Esir aldılar
İşgalci İsrail terör güçleri Kudüs Valisi Adnan Gays’ı bugün bir kez daha esir aldı.
İsrail terör güçleri, Filistin Yönetimi'nin Kudüs Valisi Adnan Gays’ın Kudüs’ün güneyinde yer alan Silvan bölgesinde bulunan evine baskın düzenleyerek valiyi gözaltına aldı.
İşgalci İsrail güçlerinin, alıkoyduğu Gays'ın evinde geniş çaplı arama yaptığı bilgisi de paylaşıldı.
2018'de Kudüs Valisi olarak tayin edilmesinden bu yana terör devleti İsrail yönetimi, Gays'ın Filistin liderliği ile teması olduğu gerekçesiyle Batı Şeria’ya girmesini engelliyor.
Gays'ın vali olarak göreve gelmesinden bu yana terör devleti İsrail güçlerince 17 kez gözaltına alındığı belirtildi.