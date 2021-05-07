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Dünya İsrail terör güçleri, milletvekillerine de saldırdı!
Dünya

İsrail terör güçleri, milletvekillerine de saldırdı!

Terör devleti İsrail polisi, akşam vakti Mescid-i Aksa'da namaz kılan cemaate ses bombalarıyla saldırdı. Bununla yetinmeyen polislerin bir sonraki hedefi İsrail meclisindeki Arap milletvekilleri oldu.

Yeniakit Publisher
2021-05-07 23:32:00 -
İsrail terör güçleri, milletvekillerine de saldırdı!

Arap vekiller, Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Filistinli ailelerin yerlerinden edilmesine karşı başlatılan barışçıl gösterilere katıldı. Ancak İsrail terör güçleri, Ortak Liste temsilcilerinin ve göstericilerin mahalleye girişini engelledi, ardından da saldırıda bulundu. Çıkan arbedede Milletvekili Ofer Keşif'in gözlükleri de kırıldı.

Arap milletvekili Sami Ebu Şehade "Yerleşimciler, Filistinli ailelerin Şeyh Cerrah'ta yerlerinden edilmesine karşı milletvekillerine ve göstericilere saldırmaya çalıştı. Polis bazı protestocuları tutukladı. Önümüzdeki günler Şeyh Cerrah'taki halkımız meselesi açısından çok önemli olacak. Tekrarlanan saldırıları püskürtmek ve Filistinli ailelerin yerlerinden edilmelerini önlemek için mücadeleyi güçlendirmekten başka çare yok" ifadelerini kullandı.

Filistinli ailelerin mücadelesi sürüyor

Yıllardır yerlerinden edilme tehlikesi yaşayan 27 Filistinli ailenin korku ve endişeleri İsrail makamlarının baskılarıyla yeni bir boyut kazandı.

Kudüs Sulh Mahkemesi, Yahudi yerleşimcilerin talebi üzerine 2019'da Şeyh Cerrah Mahallesi'nde oturan 12 Filistinli ailenin evlerini yerleşimciler lehine boşaltmaları kararı vermişti.

Buna göre bu ailelerden 4'ünün ocakta evlerini boşaltmaları gerekiyordu. Ailelerin itirazı üzerine kararın temyiz edilerek yeniden mahkeme sürecinin başlaması kararlaştırılmış ancak İsrail Merkezi Mahkemesi, şubat ortalarında bu 4 ailenin itirazını reddetmişti.

İsrail Merkezi Mahkemesi, bu yılın başında 7 ailenin evlerini Yahudi yerleşimcilere bırakmak üzere boşaltması kararı vermişti.

Mahkeme son olarak 4 Mart'ta Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinli 3 ailenin evlerini boşaltmaları kararına yönelik itirazlarını reddetmişti.

Yüksek Mahkeme, 2 Mayıs'ta Şeyh Cerrah'taki 4 aileye, Yahudi yerleşimcilerle "anlaşmaları için" 6 Mayıs Perşembe gününe kadar süre tanımıştı.

 

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Yorumlar

EGE

Arap birliği şimdi kükreyerek açıklama yapar,İsrailin haddi bildirirler...
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