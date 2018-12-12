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İsrail tarafından öldürülen 5 yaşındaki Abed son yolculuğuna uğurlandı

Terör devleti İsrail askerleri tarafından öldürülen 5 yaşındaki Ahmed Abu Abed için cenaze töreni düzenlendi.

12 Aralık 2018 Çarşamba 18:22
İsrail tarafından öldürülen 5 yaşındaki Abed son yolculuğuna uğurlandı

İsrail askerleri tarafından öldürülen 5 yaşındaki Ahmed Abu Abed bugün son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine yüzlerce kişi katıldı.

Çarşamba günü, İsrail askerlerinden gelen bir şarapnel parçasının gözüne isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden 4 yaşındaki Gazzeli Ahmed Abu Abed için bugün cenaze töreni düzenlendi.

"Böyle kötü sonuçların olabileceğini beklemiyorduk"

Yüzlerce Gazzeli’nin katıldığı törende Abed’in Filistin bayrağına sarılı tabutu omuzlarda taşındı. Ahmed Abu Abed’in bacağından yaralanan babası, İsrail kuvvetlerinin ateş açtığı sırada diğer protestocularla aralarında 300 metreye yakın mesafe olduğunu söyleyerek, "Bizler sakin kaldıkça böyle kötü sonuçların olabileceğini beklemiyorduk" dedi.

Gazze Sağlık Bakanlığı Yetkilisi Mohammad Abu Hilal, "Büyük olasılıkla Ahmed Abu Abed’in gözüne isabet eden şarapnel parçasının beynin dibine yerleşmesi hayatını kaybetmesine sebep oldu" dedi.

Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun kıyı şeridindeki İsrail ablukasının sona erdirilmesini talep eden sınır protestolarında Mart ayından bu yana 220'den fazla Filistinlinin öldürüldüğünü söyledi.

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 18:22
  1. Filistin
  2. İsrail

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  • DoktorDoktor50 dk önce
    Çocuk ve mazlum katliamında küfürstlerin üzerine yok. Bu konuda yarışıyorlar. Kafiri topyekün BOYKOT
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