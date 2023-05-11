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Siyaset İsrail tarafından olay 14 Mayıs itirafı: Türkler başka alternatif görmüyor
Siyaset

İsrail tarafından olay 14 Mayıs itirafı: Türkler başka alternatif görmüyor

Yeniakit Publisher
2023-05-11 17:05:00 -
İsrail tarafından olay 14 Mayıs itirafı: Türkler başka alternatif görmüyor

İsrail basını, 14 Mayıs'taki Türkiye seçimlerine ilişkin dikkat çeken bir analiz yaptı. Analizde, "Türkler Erdoğan'dan başka alternatif görmüyor" ifadelerine yer verildi.

Türkiye 14 Mayıs'ta tarihinin en önemli seçimini yapacak.

Dünyanın dört bir yanından pek çok gazete ve televizyon bu süreçte gözünü Türkiye'ye çevirmiş durumda.

"Türkler Erdoğan'dan başka alternatif görmüyor"

Türkiye'yi yakından takip eden İsrail basını seçime sayılı gün kala dikkat çeken bir analiz yayınladı.

Haaretz'te yayınlanan Zvi Bar'el imzalı analizde 'Pek çok Türk Erdoğan'dan başka alternatif görmüyor' yorumuna yer verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim dönemlerindeki başarılı performansına dikkat çekilen analizde, Cumhurbaşkanı Erdoğan için 'sihirbaz' benzetmesi yaptı.
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Zvi Bar'el yazısında, "Erdoğan'ın son anda şapkasından neler çıkarabileceğine gösterilen ilgi boşa gitmedi. Salı günü memur maaşlarına yüzde 45 zam yapma kararı aldığını açıkladı" ifadelerine yer verdi.

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