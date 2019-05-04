İsrail tarafından ofisi bombalanan AA'dan ilk açıklama: Bütün dünya bilsin ki... Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı, "(İsrail'in AA ofisinin bulunduğu binayı vurması) Bütün dünyanın bilmesini isteriz ki bu saldırılar bizi yıldıramaz." dedi.

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