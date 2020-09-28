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Dünya İsrail tarafından dikkat çeken sözler: Türkiye dahil edilmeli
Dünya

İsrail tarafından dikkat çeken sözler: Türkiye dahil edilmeli

The Times Of İsrail gazetesi, Türkiye'nin Doğu Akdeniz Enerji Forumu'na mutlaka dahil edilmesi gerektiğini yazdı.

Yeniakit Publisher
2020-09-28 14:12:00 -
İsrail tarafından dikkat çeken sözler: Türkiye dahil edilmeli

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki hamleleri birçok ülkeyi rahatsız etmeye devam ederken İsrail basınından dikkat çeken bir habere imza atıldı.

Geçen yıl Türkiye dışlanarak kurulan Doğu Akdeniz Enerji Forumu, Ortadoğu ve Doğu Akdeniz’deki rezervleri Avrupa’ya taşımayı hedefliyor.

Uzmanlar ortaya çıkacak maliyetler nedeniyle Türkiye’nin dışlanalarak gazın Avrupa’ya taşınmayacağını bildiriyor.

İsrail’de yayın yapan The Times Of İsrail gazetesine açıklamalarda bulunan Enerji Uzmanı Brenda Shaffer, ‘Türkiye büyük bir güç. Rusya ve Karadeniz’i çevreleyen bir devlet. Türkiye’yi bu foruma davet etmemek büyük bir hata. AB, Türkiye’nin Doğu Akdeniz Enerji Forumu’na katılımı için baskı yapmalı’ dedi.

Shaffer, “İsrail, Türkiye ve Yunanistan ilişkilerinde sıfır toplamlı oyun’ olmalı” ifadelerini kullandı

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