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Dünya İsrail Suriye'ye hava saldırısı düzenledi!
Dünya

İsrail Suriye'ye hava saldırısı düzenledi!

İsrail savaş uçakları, Suriye’nin başkenti Şam’ın çevresine hava saldırısı düzenledi.

Yeniakit Publisher
2021-08-20 00:59:00 - 2021-08-20 01:02:43

İsrail, Lübnan toprakları üzerinde alçak irtifada uçarak Suriye’nin başkenti Şam’ın çevresine hava saldırısı düzenledi.

İsrail savaş uçakları, Suriye’nin başkenti Şam’ın çevresine hava saldırıları gerçekleştirdi. İsrail, saldırıları Lübnan toprakları üzerinde alçak irtifada uçarak düzenlerken, saldırıda Şam’ın batısındaki Kiswah dağlarındaki Suriye rejim güçlerinin ve İranlı milislerin mevzilerinin hedef alındığı belirtildi.

Suriye hava savunma sistemleri saldırıya karşılık verirken, Şam’da patlama sesleri duyuldu. İsrail’den saldırıya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

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