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Dünya İsrail, Suriye’de saldırı için Lübnan’ı kullandı
Dünya

İsrail, Suriye’de saldırı için Lübnan’ı kullandı

İsrail Hava Kuvvetlerine ait savaş uçağı Suriye’deki bir bilimsel araştırma tesisine saldırmak için Lübnan hava sahasını kullandığı aktarıldı.

Yeniakit Publisher
2020-12-25 15:15:00 -
İsrail, Suriye’de saldırı için Lübnan’ı kullandı

Suriye Arap Ordusu'ndan (SAA) bir kaynak, Al-Masdar News'e İsrail Hava Kuvvetlerinin Suriye’de Hama'nın Masyaf Bölgesi'ndeki bilimsel araştırma tesisine saldırmak için Lübnan hava sahasından uçtuğunu söyledi.

Kaynağa göre, İsrail savaş uçağı Lübnan hava sahası üzerinde alçak ve orta irtifalarda uçtu ve Levanten içindeki birkaç kasaba ve köyde uğultu yaptı.

İsrail'in Lübnan hava sahasını Suriye'ye saldırmak için kullanması, dünya basınına bomba gibi düştü.

Lübnan’nın, savaş uçaklarının kendi bölgelerine girmesini engelleyecek yeterli hava savunmasının bulunmaması nedeniyle hamle yapamadığı öğrenildi.

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