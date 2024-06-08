İsrail soykırımının suç ortağı! Okul katliamında ABD bombası çıktı

TAHSİN HAN

Terörist İsrail, destekçisi Amerika ile birlikte tüm dünyanın gözü önünde soykırıma devam ederken yalan, iftira ve algılarla göz boyamaya da devam ediyor...

Siyonistlerin Gazze’de her gün katliam yapmasını çarpıtarak anlatan Amerika ise silahlarının soykırımda açık açık kullanılmasında hiçbir sorun görmüyor. Gazze’deki soykırıma 8 aydır kesintisiz ve koşulsuz destek veren Amerika, her ne kadar Tel Aviv’den silahlarının uluslararası hukuka uygun kullanılacağına dair garanti aldığını iddia etse de Siyonistler, ABD bombalarıyla Filistinli masumları katletmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta en az 45 kişinin öldüğü Refah’ta çadır katliamında ABD bombalarının kullanıldığının ortaya çıkması sonrası dün de başka bir hakikat daha gün yüzüne çıktı.

CNN kanalı duyurdu

Yahudi lobisinin güdümünde olan Amerikan CNN kanalı, Gazze’de yaşayan vahşetten sonra vicdana gelmiş olacak ki İsrail’in suçuna Washington’ın da ortak olduğunu belirtti. “İsrail, Gazze’deki Birleşmiş Milletlere ait okulu ABD yapımı bombalarla vurdu” tespitini yapan CNN Televizyonu, patlayıcı uzmanlarıyla saldırıyı inceledi. Uzmanlar, görüntüleri detaylı bir şekilde incelerken İsrail’in Nusayrat Mülteci Kampı’ndaki Filistinli sığınmacıların yerleştiği BM okuluna ABD yapımı bombalarla saldırdığını ortaya koydu.

Amerikan haber kanalı, enkazın çekilmiş bir videosunu kullanarak olay yerinde “en az iki adet ABD yapımı GBU-39 küçük çaplı bomba” parçaları tespit ettiğini söyledi.

Bu, ABD silahlarının İsrail tarafından Gazze’deki Filistinli sivilleri öldürmek için kullanıldığına dair son bir haftada kayda geçen ikinci rapor oldu.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Geçtiğimiz hafta da İsrail’in Gazze’nin en güney şehri Refah’taki bir çadır mülteci kampına düzenlediği saldırıda İsrail’in aynı tip bomba olan ABD yapımı GBU 39’u kullandığı ortaya çıkmıştı.

Refah’taki çadır katliamından bir hafta sonra bu defa Nusayrat Mülteci Kampın’daki BM okulunda 14’ü çocuk, 9’u kadın en az 40 sivili katleden İsrail’in burada yine Amerikan mühimmatı kullanması ve Washington’ı suçuna ortak etmesi de Yahudilerin geleceğe yönelik bir planı olduğu da belirtiliyor.

Gelecekte İsrail’e açılacak soykırım davalarında yalnız kalmak istemeyen İsrail yönetiminin Amerika’yı bilerek suçlarına ortak ederek kendisine koruma kalkanı oluşturmak istediği belirtiliyor. Çünkü ABD, hakimiyetindeki uluslararası kurumlara kendisini yargılama veya soruşturma izni vermiyor.