İsrail son iki günde 29 kez Lübnan hava sahasını ihlal etti

Lübnan ordusu tarafından yapılan açıklamada, "Cuma günü düşman İsrail'e ait keşif uçakları ile 20 kez, cumartesi günü ise 9 kez hava sahası ihlali yapıldı" ifadesi yer aldı.

Hava sahası ihlallerinin tümünün dairesel uçuşla gerçekleştiği belirtilen açıklamada, söz konusu ihlallerin Birleşmiş Milletler Lübnan Barış Gücü (UNIFIL) ile koordineli takip edildiği kaydedildi.

"Düşman kuvvetleri keşif ve gözetleme amaçlı İHA kaldırdı"

Öte yandan Lübnan resmi ajansı da haberinde, "düşman kuvvetlerinin keşif ve gözetleme amaçlı insansız hava araçları (İHA) kaldırdığını, ülkenin güneyindeki Hula beldesi üzerinde uçurduğunu" duyurdu.

Konuya ilişkin İsrail tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.

Son aylarda her iki taraf kara, hava ve deniz sahaları üzerinde ihlaller yapıldığına dair birbirlerine karşılıklı suçlamalarda bulunuyor.