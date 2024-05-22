İsrail sınırları zorluyor! Siyonistler Filistinlilere ait evlere bakın ne yaptı
Gazze ve Refah'ta sivillere bomba yağdıran katil İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde el koyduğu Filistinlilere ait evleri kışlaya çevirdi.
Filistin Kızılayı, X hesabından yaptığı açıklamada, evlerine el konulan ailelerin ilk yardım ekipleri tarafından tahliye edildiklerini belirtti.
Kızılay, tahliye işlemi sürecine ilişkin ambulansların ardından yürüyen kadın ve çocukların, yolun sağı ve solunda tahrip edilmiş evlerin göründüğü bir de video paylaştı.
Filistinlilere ait 3 evi dinamitle patlattılar
İsrail ordusu, Cenin Mülteci Kampı'na dün başlattığı saldırıları genişletirken, bölgede Filistinlilere ait 3 evi dinamitlerle tahrip etti.
Askeri buldozerlerle altyapının da tahrip edildiği Cenin Mülteci Kampı'na takviye güç getiren İsrail ordusuyla direnişçi gençler arasında zaman zaman çatışmalar yaşanıyor.
İsrail ordusunun dün işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kenti ve Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırılarda 8 Filistinli ölmüş, 21 Filistinli yaralanmıştı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'da Filistinlileri hedef alan saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısının 514'e ulaştığı bildirilmişti.
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