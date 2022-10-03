İsrail, şehit ettiği 2 Filistinlinin naaşını kaçırdı
İşgal altındaki Batı Şeria'da siyonist işgal rejiminin sözde askerlerinin açtığı ateş sonucu 2 Filistinli hayatını kaybetti, bir Filistinli yaralandı.
İşgal altındaki Batı Şeria'da siyonist işgal rejiminin sözde askerlerinin açtığı ateş sonucu 2 Filistinli hayatını kaybetti, bir Filistinli yaralandı.
Filistin resmi ajansı WAFA'nın güvenlik kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Ramallah'ın kuzeyindeki Celzun Mülteci Kampı yakınında baskın düzenleyen İsrail güçleri, araçları içinde bulunan 3 Filistinliye ateş açtı.
Saldırıda Filistinli Basil Besbus ve Halid Anber hayatını kaybederken, Selame Rafet ise yaralandı.
Yaralı Filistinli alıkonuldu
İşgal rejimi güçleri, şehit olan Filistinlilerin cenazelerini götürdüğü, yaralı Filistinliyi de alıkoyduğu aktarıldı.
Siyonist işgal rejimi, çeşitli suçlamalarla Filistinlileri alıkoyarak işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık baskınlar düzenliyor.