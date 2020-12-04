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Aktüel İsrail Savunma Bakanı Gantz'dan Filistin'e müzakere çağrısı
Aktüel

İsrail Savunma Bakanı Gantz'dan Filistin'e müzakere çağrısı

Yeniakit Publisher
2020-12-04 14:48:19 -
İsrail Savunma Bakanı Gantz'dan Filistin'e müzakere çağrısı

KUDÜS (AA) - İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, Filistinlileri müzakere masasına davet ederken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede Filistin'e yardım edeceklerini söyledi.

Bakan Gantz, İsrail Savunma Bakanlığına bağlı Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktiviteleri Koordinasyon Biriminin sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülü mesajında, Filistin'in İsrail ile ilişkilere yeniden başlamasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Arapça altyazılı olarak yayımlanan mesajda Gantz, İsrail'in Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn ile imzaladığı ilişkileri normalleştirme anlaşmasına atıfta bulunarak, "Orta Doğu değişiyor. Entegre olmak, müzakere masasına dönmek ve gelecek nesillerin geleceği için umut oluşturmak sizin menfaatinize." ifadelerini kullandı.

Gantz, İsrail savunma örgütlerine diğer bakanlıklarla iş birliği halinde Filistin'in Kovid-19 ile mücadelesine destek olmak amacıyla gerekli yardımları yapmaları talimatını verdiğini ve İsrail'in Filistinlilerin aşıya erişimini sağlamak için koordineli çalışacağını sözlerine ekledi.

Filistin yönetimi, 17 Kasım'da, İsrail'le güvenlik iş birliğine yeniden başlayacağını duyurmuştu.




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