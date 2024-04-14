İsrail Savaş Kabinesi'nin 'İran' toplantısı sona erdi!
İran'ın dün gece düzenlediği operasyonlardan sonra ikinci defa bir araya gelen İsrail Savaş Kabinesi'nin toplantısı sona erdi.
İsrail basınında yer alan haberlerde, İsrail Savaş Kabinesi’nin İran’a verilecek karşılık konusunda karara varamadığı aktarıldı.
Toplantıya yakın kaynaklara dayandırılan haberlerde, Savaş Kabinesi toplantısının İran’a verilecek karşılık konusunda karara varamadan sona erdiği aktarıldı.
'Kararsızlık zamanlama ve kapsam konusunda!'
Savaş Kabinesi’nin İran’a karşılık verilmesi konusunda kararlı olduğu ifade edilen haberlerde, Savaş Kabinesi’nin zamanlama ve kapsam konusunda henüz bir karara varamadığı vurgulandı.
Haberde ayrıca İsrail ordusunun İran’a verilecek karşılık konusunda ek seçenekler üretmesi için görevlendirildiği ifade edildi.