İsrail Savaş Kabinesi toplanıyor toplanıyor ama İran'a verecek karşılık bulamıyor!

İsrail Savaş Kabinesi'nin toplantısında İran’a yapılacak misillemenin ele alındığı aktarıldı.

Kabine'nin toplantıda yaptığı tartışmalar ve verdiği kararlar hakkında detay paylaşılmadı.

'Acı verecek'

İsrail basını ise Kabine'nin İran’a yönelik misilleme yollarını ele aldığını ve bunların İran’a “acı verecek” nitelikte olduğunu yazdı. Ele alınan seçeneklerin bölgesel bir savaşa yol açmayacağı bildirilen haberlerde, Kabine’nin ayrıca ABD tarafından engellenmeyecek bir yol izlemeyi hedeflediği aktarıldı.

Savaş Kabinesi’nin dün yaptığı toplantıda, İran’a karşılık verilmesi konusunda fikir birliği olduğu, zamanlama ve kapsam konusunda henüz bir karara varılamadığı belirtilmişti.