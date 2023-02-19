İsrail, Şamı vurdu: 15 ölü

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne (SOHR) göre cumartesiyi pazara bağlayan gece İsrail'in Şam'daki bir yerleşim bölgesini hedef alan bombalı saldırısında ikisi kadın olmak üzere en az 15 kişi öldü.

Suriye Arap Haber Ajansı’na (SANA) konuşan Şam polisinden bir kaynak, İsrail’in Şam’daki yerleşim yerlerine yaptığı saldırı sonucunda ölü ve yaralıların olduğunu söyledi ancak net bir sayı vermedi. Kaynak ayrıca yerleşim yerlerindeki konutlarda ağır maddi hasarlar olduğunu belirtti.



Suriye resmi medyası, İsrail'in cumartesi akşamı geç saatlerde Suriye'nin başkenti Şam’ın yakınlarındaki hedefleri bombaladığını bildirerek, hava savunmasının başkent Şam semalarındaki düşman hedeflere karşılık verdiğine dikkat çekti.



Şarku’l Avsat’ın Alman Haber Ajansı DPA’dan aktardığı habere göre, cumartesiyi pazara bağlayan gece Suriye başkenti patlama sesleriyle sarsıldı.

Başkent Şam sakinleri, başkentin güneyinden gelen şiddetli patlama seslerini duyduklarını ve hava savunma sisteminin üç füzeyi havada imha ettiğini gördüklerini söylediler.

Mahalle sakinleri, ‘Başkentin güneydoğusundaki bölgelerde ilk patlama sesinin ardından çıkan yangınları gördüklerini, bunu, füzelere karşı koymak için karşı saldırı başlatan hava savunmasının füze atışlarının izlediğini” vurguladılar.

KAYNAK: ŞARKU’L AVSAT