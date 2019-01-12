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"İsrail Şam havalimanına füzeyle saldırdı"

Beşşar Esed rejimi, İsrail'in Suriye'nin başkent iŞam'daki havalimanına füze saldırısı düzenlediğini duyurdu.

12 Ocak 2019 Cumartesi 10:38
"İsrail Şam havalimanına füzeyle saldırdı"

Suriye'de Esed rejiminin haber ajansı SANA'nın askeri kaynaklara dayandırdığı haberinde, başkentin doğusundaki Şam Havalimanı'nın gece saatlerinde İsrail tarafından füze saldırısıyla vurulduğu iddia edildi.

Haberde, "İsrail savaş uçakları Şam Havalimanı'nın çevresini hedef  aldı. Hava savunma sistemlerimiz saldırıya karşılık vererek füzelerin çoğunu düşürdü. Saldırıda havalimanındaki depolardan biri vuruldu" ifadesine yer verildi.

Geçen yıl da saldırmıştı

Öte yandan İsrail Suriye'ye en son saldırısını geçen yıl 26 Ocak'ta Şam'ın batı kırsalındaki bölgelere gerçekleştirmişti.

İsrail, Suriye'deki iç savaşın başladığı 2011'den bu yana zaman zaman İran destekli Hizbullah güçlerine ve rejime ait askeri noktalara saldırılar gerçekleştiriyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 12 Ocak 2019 Cumartesi 10:38
  1. Şam Havalimanı
  2. Esed
  3. Esed rejimi
  4. İsrail

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