İsrail PUL olacak! Tarihe yeni bir kayıt geçiliyor

PTT AŞ ve Türkiye Filateli Dernekleri Federasyonu’nun (TFDF) iş birliği ile Ankara 2023 Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılına özel düzenlenen pul sergisinde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “el-Ehli Baptist Hastanesi'nde yaşanan bu elim hadise için tarihe kayıt düşmek adına yeni bir pul tasarlıyoruz” dedi.

Bakan Uraloğlu, konuşmasına Filistin’de yaşanan insanlık dramına dikkat çekerek başladı. Uraloğlu, İsrail'in Filistin'e düzenlediği insanlık dışı saldırı ve kuşatmadan dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

İlk pul dizaynı tuğra

Pulların tıpkı paralar gibi bağımsızlık sembolü olduğuna dikkat çeken Bakan Abdulkadir Uraloğlu, "İlk pul dizaynı Türk hükümdarlık amblemi olan tuğraydı. Bu pul, İstanbul Matbaası'nda çizildi ve milletimizin bağımsızlığının yeni bir emaresi olarak tarihteki yerini aldı. Böylece Osmanlı İmparatorluğu Asya'da, Rusya'dan sonra yapışkan posta pullarını basan ikinci bağımsız ülke oldu. 1923 yılında Cumhuriyeti'mizin kurulmasıyla birlikte de postacılık hizmetleri çok daha modern bir hale geldi ve Türkiye kendi posta pullarını ustaca dizayn edip, üretmeye devam etti." diye konuştu.

Birlik ve beraberlik vurgusu

PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten, Filistin’de yaşanan olaylardan dolayı serginin bu sene daha buruk bir biçimde gerçekleştiğini belirtti. Serginin birlik ve beraberliğe yardımcı olacağını söyleyen Gülten, “Ülkemizin kuruluşunun 100. yılını kutladığımız bu anlamlı serginin birlik ve beraberliğimizi güçlendireceğinden şüphe duymuyorum." dedi.