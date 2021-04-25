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Dünya İsrail polisinin Doğu Kudüs’te Filistinlilere müdahalesinde 6 kişi yaralandı
Dünya

İsrail polisinin Doğu Kudüs’te Filistinlilere müdahalesinde 6 kişi yaralandı

İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs’te teravih namazı sonrası Filistinlilere müdahalesinde 6 kişi yaralandı, çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-04-25 09:21:00 -
İsrail polisinin Doğu Kudüs’te Filistinlilere müdahalesinde 6 kişi yaralandı

Filistinli grup, teravih namazını Doğu Kudüs’te bulunan Eski Şehir’in Şam Kapısı’nda kıldı.

Teravih namazı sonrası gerginliğin artması üzerine İsrail polisi, Filistinlileri dağıtmak için plastik mermi, ses bombası ve atlı birliklere başvurdu.

Filistinliler ise İsrail polisine taş ve havai fişek attı.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail polisinin müdahalesinde 6 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

Öte yandan olayları takip eden AA kameramanı Faiz Abu Rmeleh, ayağına taş isabet etmesi nedeniyle hafif yaralandı ve tedavisi bölgedeki sağlık ekiplerince yapıldı.

İsrail polisi, ramazanın başlamasıyla Şam Kapısı önünde yer alan oturma alanlarını barikatlarla kapatmıştı.

Teravih namazı sonrası söz konusu alanda oturmalarına izin verilmemesi nedeniyle Filistinliler, ramazanın ilk gününden itibaren teravih namazı sonrası Şam Kapısı’nda toplanıyor, İsrail polisi de günlerdir onlara müdahale ediyor.

İsrail polisinin dünkü müdahalesinde 20 Filistinli yaralanmıştı.

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