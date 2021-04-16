İsrail polisinden Kudüs’te Filistinlilere müdahale

İşgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesindeki Mescid-i Aksa’da kılınan teravih namazının ardından Şam Kapısı çevresinde toplanan onlarca Filistinli genç ile İsrail polisi arasında arbede yaşandı. Zaman zaman tekbir getirip sloganlar atan Filistinli gençlere, İsrail polisi müdahale etti. İsrail polisi bazı Filistinli gençleri gözaltına alırken, bazı gençleri de darp etti.

Eski Şehir’deki Mescid-i Aksa’da kılınan teravih namazının ardından Şam Kapısı çevresinde toplanan onlarca Filistinli genç ile İsrail polisi arasında arbede yaşandı.

Zaman zaman tekbir getirip sloganlar atan Filistinli gençlere, İsrail polisi ses bombalarıyla müdahale etti.

Şam Kapısı'ndan Sahire Kapısı'na kadar uzanan Kanuni Sultan Süleyman Caddesi boyunca gençleri dağıtmak için atlı İsrail polisi bölgede tur attı.

İsrail polisi ile Filistinli gençler arasında Eski Şehir çevresinde büyük bir kovuşturma yaşandı. İsrail polisi bazı Filistinli gençleri gözaltına alırken, bazı gençleri de darp etti.

Eski Şehir'in Şam Kapısı'nda dün akşam da İsrail polisi Filistinli gençlere müdahale etmişti.

Ramazan ayının ilk günü de dahil olmak üzere İsrail polisi ile Filistinli gençler arasında olaylar yaşanmaya devam ediyor.