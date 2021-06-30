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Dünya İsrail polisi Şeyh Cerrah Mahallesi'nde 4 Filistinliyi gözaltına aldı
Dünya

İsrail polisi Şeyh Cerrah Mahallesi'nde 4 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'ne baskın düzenleyerek 4 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-06-30 07:59:00 -
İsrail polisi Şeyh Cerrah Mahallesi'nde 4 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN'ın haberine göre, polis, "güvenlik güçlerine havai fişek attıkları" gerekçesiyle Filistinli 4 genci gözaltına aldı.

Ramazan ayının başladığı 13 Nisan'dan bu yana Mescid-i Aksa ve çevresi ile işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde İsrail polisinin saldırıları nedeniyle ciddi bir gerilim yaşanıyor.

 

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