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İsrail polisi, Filistinli kadın aktivist el-Halavani’yi gözaltına aldı

İsrail polis işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescidi Aksa’nın çevresindeki Bab el-Asbat bölgesinde Filistinli kadın aktivist Hanadi el-Halavani’yi gözaltına aldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-29 14:53:50 -
İsrail polisi, Filistinli kadın aktivist el-Halavani’yi gözaltına aldı

İsrail polis işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescidi Aksa’nın çevresindeki Bab el-Asbat bölgesinde Filistinli kadın aktivist Hanadi el-Halavani’yi gözaltına aldı.


Filistinli kadın aktivist Hanadi el-Halavani, işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescidi Aksa’nın çevresindeki Bab el-Asbat bölgesinde İsrail polisi tarafından gözaltına alındı. Halavani’nin, Mescidi Aksa’da cuma namazı kılmak için hazırlanırken gözaltına alındığı öğrenildi. Halavani, gözaltına alınmasının ardından İsrail polisi tarafından Kudüs’teki El Kaşleh karakoluna götürüldü.

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