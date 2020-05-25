İsrail polisi Doğu Kudüs'te Filistinli bir genci yaraladı
KUDÜS (AA) - İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'ün güneyinde "bıçaklı saldırı" girişiminde bulunduğu iddiasıyla ateş açtığı Filistinli genç ağır yaralandı.
İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, Cebel el-Mubekkir beldesinin yakınlarında polislere bıçakla saldırdığı iddia edilen bir Filistinliye ateş açıldığı belirtildi.
Ağır yaralandığı kaydedilen Filistinli gencin, Doğu Kudüs sakinlerinden ve otuzlu yaşlarda olduğu ifade edildi.
Açıklamada, olayda İsrail polislerinin zarar görmediği bilgisi paylaşıldı.
Öte yandan, Filistin resmi haber ajansı WAFA, bugün, Yahudi yerleşimcilerin işgal altındaki Batı Şeria'da 2 Filistinli çobanı gerçek mermiyle vurarak yaraladığını duyurmuştu.
İsrail ordusu ise bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddia edilen 2 Filistinliye askerler tarafından ateş açıldığını açıklamıştı.