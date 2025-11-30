İsrail Ordusunun Tubas Baskını: 150 Filistinli Yaralandı, Yüzlerce Ev Tahrip Edildi

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyinde yer alan Tubas’ta yürüttüğü dört günlük baskının ardından bölgeden tamamen çekildi.

Tubas Valisi Ahmed el-Esad, 26 Kasım’da başlayan saldırılar sırasında 150’den fazla Filistinlinin yaralandığını, yüzlerce ev ve altyapı tesisinin zarar gördüğünü açıkladı.

Vali Esad, Tubas kenti, Tammun beldesi ve Faria Mülteci Kampı’nı kapsayan baskınlarda 350’den fazla eve zorla girildiğini, bölgede su şebekesinin tahrip edildiğini ve bazı evlerin askerler tarafından askeri noktaya çevrildiğini belirtti.

DARPLAR, KÖPEK SALDIRILARI VE HAVA TAARRUZU

Esad, yaralanmaların önemli bir bölümünün İsrail askerlerinin darpları sonucu yaşandığını, 100’den fazla yaralının Türk Hastanesi’ne kaldırıldığını, aralarında 85 yaşında bir Filistinlinin de bulunduğunu ifade etti.

Faria Mülteci Kampı’nda bir kişinin ise asker köpeğinin saldırısına uğradığı bildirildi.

İsrail ordusunun baskınlar sırasında Apache saldırı helikopterleriyle Tammun ve Faria bölgelerine ateş açtığı, bazı binaların hedef alınarak hasar gördüğü kaydedildi.

200’DEN FAZLA GÖZALTI, 70 KİŞİ HÂLÂ TUTULUYOR

İsrail’in geniş kapsamlı baskınında 200’den fazla Filistinli gözaltına alındı; bir kısmı bırakılırken yaklaşık 70 kişinin hâlâ gözaltında tutulduğu belirtildi.

Tammun Belediye Başkanı Samir Beşarat da İsrail ordusunun bölgeden çekilirken askeri noktaya dönüştürdüğü evleri boşalttığını, 6 kişinin hâlâ gözaltında olduğunu söyledi.

TEHDİT İÇEREN İLANLAR ATMIŞLARDI

İsrail ordusu, saldırı başladığında kente Arapça hazırlanmış tehdit içerikli ilanlar atmış, “Bölgeniz terör yuvası hâline geldi… Böyle devam ederse sonunuz Cenin ve Tulkerim gibi olur” ifadelerini kullanmıştı.

BATI ŞERİA’DA ARTIŞ GÖSTEREN ŞİDDET DALGASI

İsrail’in Ekim 2023’te Gazze’ye yönelik saldırılarını başlatmasının ardından, Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te de baskın, gözaltı ve saldırılar hız kazanmış durumda.

Ekim 2023’ten bu yana Batı Şeria’da 1085 Filistinli öldürüldü, 11 binden fazla kişi yaralandı ve 21 bini aşkın Filistinli gözaltına alındı.

