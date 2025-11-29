  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Güney Çin Denizi’nde kartlar yeniden dağıtılıyor! Pekin’den gövde gösterisi

Karadeniz'de Vırat Gemisine İkinci Saldırı

Orhan Aydın “Türkiye için Mısır pazarında yeni fırsat kapıları açılıyor” Hedef 15 milyar dolar

Papa’nın İznik Ziyareti Tartışması Peygamberimizin o hadisini gündeme getirdi! İstanbul’dan sonra Roma ve Kudüs'ün Fethi’de yakındır.

Savaşın ortasında şok: Zelenskiy’nin sağ kolu Yermak istifa etti

İşte skandalın belgesi! Kartal Belediyesi’nden Ali Mahir Başarır’ın villasına özel hizmet

Almanya’nın sağlık sistemini gurbetçiden duyun: ‘Bizi mi kıskanıyorlar ha ha ha’ diyenlere gelsin

Yerlikaya duyurdu: FETÖ’nün aktif hücrelerine eş zamanlı baskın! 92 hain yakalandı 59'u tutuklu

Türkiye yeniden IMO konsey üyesi

Tarihçi Talha Uğurluel Papa yalanına isyan etti! “Atatürk de Fatih de Papa’yı engellemedi! Bu iftirayı kim uyduruyor?”
Gündem Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ'da kar yağdı
Gündem

Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ'da kar yağdı

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ'da kar yağdı. Uludağ’da pazartesi ile cuma günleri arasında ise kar yağışı beklenmediği öğrenildi.

Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ'da kar yağdı. Öğleden sonra yağmaya başlayan kar, akşam saatlerinde de etkisini gösterirken, hava sıcaklığı ise 2 derece olarak ölçüldü.

Uludağ'da sabah saatlerinde etkili olan yağmur, öğleden sonra yerini kara bıraktı. Hava sıcaklığının 2 derece olarak ölçüldüğü bölgede yağış, zaman zaman devam etti.

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgilere göre, yağışın yaklaşık 1 saat içinde durması bekleniyor. Gece saatlerinde ise herhangi bir yağış öngörülmüyor.

Pazar günü öğle saatlerinde yeniden başlaması beklenen kar yağışının, bölgede 1-2 santimetrelik örtü oluşturacağı tahmin ediliyor. Uludağ’da pazartesi ile cuma günleri arasında ise kar yağışı beklenmediği öğrenildi.

Beytüşşebap beyaza büründü! Kar yağışı etkisini artırdı
Beytüşşebap beyaza büründü! Kar yağışı etkisini artırdı

Yerel

Beytüşşebap beyaza büründü! Kar yağışı etkisini artırdı

Türkiye'nin tamamı kara doyacak: Yoğun kar yağışı geliyor!
Türkiye'nin tamamı kara doyacak: Yoğun kar yağışı geliyor!

Gündem

Türkiye'nin tamamı kara doyacak: Yoğun kar yağışı geliyor!

İstanbul'da kar ne zaman yağacak? Bu sene İstanbul’a kar yağar mı?
İstanbul'da kar ne zaman yağacak? Bu sene İstanbul’a kar yağar mı?

Yaşam

İstanbul'da kar ne zaman yağacak? Bu sene İstanbul’a kar yağar mı?

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23