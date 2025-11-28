  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Hani lüks araban yoktu utanmaz! 5 bin TL’lik puro içen Ali Mahir halka böyle yalan söylemiş

Sağlıkta dünyaya yön vereceğiz

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Terörsüz Türkiye’de sona yaklaştık

Ankara'da sık sık kesilen su vatandaşları çileden çıkardı! "Kaçak akım rölesi Mansur Yavaş gibi çalışsaydı muhtemelen ölmüştük"

Bakan Göktaş: "Günümüzde hanelerin yüzde 57'sinde 18 yaş altı çocuk yok" Nüfusta alarm zilleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiçbir alçağa kaptıracak tek bir gencimiz yoktur

İmralı’daki görüşmenin perde arkası açığa çıktı! Öcalan’dan CHP çıkışı

Bakan Tunç’tan HSK eleştirilerine sert yanıt: Geçmişteki 'al gülüm ver gülüm' sistemine baksınlar

Yunan gazetesinden TF-2000 itirafı “Akdeniz’deki dengeleri bozacak” Donanmanın omurgası

Bakan Uraloğlu açıkladı! Sosyal medyaya yaş sınırlaması geliyor
Gündem Vatikan'ın hedefi: Türkiye'yi Hristiyanlaştırmak!
Gündem

Vatikan'ın hedefi: Türkiye'yi Hristiyanlaştırmak!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Papa 14. Leo'nun "Dört gözle beklediğim seyahat" diye tanımladığı Türkiye ziyaretiyle ilgili milletin ekranı Akit TV'de hazırlanan haber dikkat çekti. Haber "Vatikan'ın hedefi: Türkiye'yi Hristiyanlaştırmak!" başlığıyla servis edildi.

Katolik Kilisesi'nde mayıs ayındaki Papalık Seçimi'nde seçilen Papa 14. Leo, ilk resmi dış gezisini Türkiye'ye yaptı.

Ankara'daki temaslarının ardından İstanbul'a geçen Papa Harbiye'deki Saint Esprit Katolik Kilisesi'nde (Kutsal Ruh Katedrali) piskoposlar, rahipler, diyakonlar ve ruhani görevlilerle bir araya geldi, ardından Fransız Fakirhanesi'ni ziyaret etti.

Papa 14. Leo,  helikopterle Bursa'nın İznik ilçesine gitti ve Birinci İznik Konsili'nin 1700. yıl dönümüne ilişkin Hristiyan mezhepleri arasındaki ayine katıldı.

Papa 14. Leo, 29 Kasım'da (yarın) Sultanahmet Camisi'ne ziyarette bulunacak, ardından da Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi'ni ziyaret ederek yerel kiliseliler ve Hristiyan topluluklarının liderleriyle toplantı gerçekleştirecek.

Sonraki durağı Aya Yorgi Kilisesi ve Fener Rum Patrikhanesi olacak Papa, burada Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüşecek, ardından ortak bildiri imzalayacak.

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'nun cumartesi günü programı, Volkswagen Arena'da düzenlenecek ayinle sürecek.

Ziyaretlerine 30 Kasım Pazar günü de devam edecek Papa, öğleden sonra Atatürk Havalimanı'ndan özel uçakla gezisinin ikinci ayağı Lübnan'ın başkenti Beyrut'a gidecek.

 

Türkiye ziyareti için: Dört gözle beklediğim seyahat

Papa, Türkiye ziyareti başlangıcında, “Bütün Hristiyanlar ve dünya için taşıdığı anlam dolayısıyla dört gözle beklediğim bu seyahati gerçekleştirebildiğim için çok mutluyum.” demişti.

Akit TV'den dikkat çeken haber: Vatikan'ın hedefi: Türkiye'yi Hristiyanlaştırmak!

Papa 14. Leo'nun "Dört gözle beklediğim seyahat" diye tanımladığı Türkiye ziyaretiyle ilgili milletin ekranı Akit TV'de hazırlanan haber dikkat çekti.

Haber "Vatikan'ın hedefi: Türkiye'yi Hristiyanlaştırmak!" başlığıyla servis edildi.

Erdoğan’ın 2014’teki o tarihi anı yeniden gündemde! Papa’nın önünde okunan ferman yine konuşuluyor
Erdoğan’ın 2014’teki o tarihi anı yeniden gündemde! Papa’nın önünde okunan ferman yine konuşuluyor

Gündem

Erdoğan’ın 2014’teki o tarihi anı yeniden gündemde! Papa’nın önünde okunan ferman yine konuşuluyor

Sakallı, sarıklı ve cübbeli isimler giremezken… Anıtkabir’e Papa ve takkeli-cübbeli papazlar nasıl girebiliyor?
Sakallı, sarıklı ve cübbeli isimler giremezken… Anıtkabir’e Papa ve takkeli-cübbeli papazlar nasıl girebiliyor?

Gündem

Sakallı, sarıklı ve cübbeli isimler giremezken… Anıtkabir’e Papa ve takkeli-cübbeli papazlar nasıl girebiliyor?

Papa Leo’nun Ankara temaslarında dikkat çeken stratejik mesaj! Dünya basını zamanlaması manidar diyerek duyurdu
Papa Leo’nun Ankara temaslarında dikkat çeken stratejik mesaj! Dünya basını zamanlaması manidar diyerek duyurdu

Gündem

Papa Leo’nun Ankara temaslarında dikkat çeken stratejik mesaj! Dünya basını zamanlaması manidar diyerek duyurdu

Papa'dan fakirhaneye ziyaret!
Papa'dan fakirhaneye ziyaret!

Gündem

Papa'dan fakirhaneye ziyaret!

Papa 14’üncü Leo’nun Türkiye ziyaretleri sürüyor: Ünlü piyanist Tuluyhan Uğurlu Papa’nın ziyaretini değerlendirdi
Papa 14’üncü Leo’nun Türkiye ziyaretleri sürüyor: Ünlü piyanist Tuluyhan Uğurlu Papa’nın ziyaretini değerlendirdi

Aktüel

Papa 14’üncü Leo’nun Türkiye ziyaretleri sürüyor: Ünlü piyanist Tuluyhan Uğurlu Papa’nın ziyaretini değerlendirdi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23