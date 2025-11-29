Demek ki o gözyaşları yalanmış! Özgür Özel’den Kılıçdaroğlu’na arınma cevabı

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 'Şimdi iktidar zamanı' sloganıyla düzenlediği 39'uncu Olağan Kurultayı'nın ikinci günü saat 10.00 itibarıyla başladı.

CHP Lideri Özgür Özel, kürsüde yaptığı konuşmada isim vermeden bir zamanlar ardından gözyaşı döktüğü eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı.

İSİM VERMEDEN ESKİ GENEL BAŞKANI'NI HEDEF ALDI

Özgür Özel, kurultay günü Sabah Gazetesi'ne konuşan ve "CHP arınmalı" diyen Kemal Kılıçdaroğlu'na 39'uncu CHP Olağan Kurultayı'ndan yanıt verdi.

"CHP arınacaksa bizi eskiye döndürmek isteyenlerden arınacak." sözleriyle Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren Özel, "Müesses Nizamla mücadeleden dönüş yoktur." dedi.

Özel sert sözlerle yanıt verdiği Kılıçdaroğlu'nun mağlubiyetlerini hatırlatarak, "Artık kimse bizi yenilgiye alıştırmayacak." sözlerini kullandı.

"CHP ARINACAKSA BİZİ YÜZDE 25'E HAPSETMEK İSTEYENLERDEN ARINACAK"

Özel kurultay kürsüsündeki konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi:

Müesses Nizamla mücadeleden dönüş yoktur. Dönüşü olmayan bu yolda korkanlara da yer yoktur. Müesses Nizama iş birlikçi olanlara kara düzenin sesi olanlara, bu örgütlerin vermediği görevleri başka kapılarda arayanlara yer yoktur.

Cumhuriyet Halk Partisi arınacaksa işte bu anlayıştan arınacak. Bizi yüzde 25'e hapsetmek isteyenlerin sokaklardan, meydanlardan koparmak isteyenlerden arınacak. Çünkü bu parti artık seçim gecesi ışıkları erkenden söndüren üyelerinin gözyaşı döktüğü bir parti olmayacak

"ARTIK KİMSE BİZİ YENİLGİYE ALIŞTIRAMAYACAK"

Bu parti kadın kollarının seçim akşamı tülbenti sirkeye basıp başına bağladığı bir parti olmayacak. Bu parti gençlik kollarının ışığı sönmeden kendi evine giremediği, boynu bükük sokakta beklediği, babası ne oldu seçim deyince yere bakan gençlik kollarının partisi olmayacak.

CHP arınacaksa bizi eskiye döndürmek isteyenlerden arınacak. Artık kimse bizi yenilgiye alıştırmayacak. Ya müesses nizamın paslı zincirleri bu milleti saracak ya da bu millet bizimle birlikte zincirlerinden kurtulacak.

"YOLSUZLUĞA BULAŞAN KİM VARSA HESAP VERMEK ZORUNDADIR"

Kılıçdaroğlu, CHP'de yaşanan yolsuzluk ve rüşvet iddialarını eleştiren bir video mesajı sonrası gelen linç girişimlerine yanıt verdi.

Sabah gazetesine konuşan Kılıçdaroğlu, yolsuzluğa karışanların hesap vermesi gerektiğini ve sahte hesapların linç girişimlerine geri adım atmayacağını belirtti.

Eski Genel Başkan, partisinin şeffaf olması gerektiğine ve bu konulardaki duruşunun doğru olduğuna inandığını vurgulayarak şunları söyledi:

Yolsuzluğa bulaşan kim varsa hesap vermek zorundadır. Bu devlet, yolsuzluğa bulaşan kim varsa makamına ve konumuna bakmadan, sağ kolu olsa kesip atmak, sol gözü olsa oyup çıkarmak zorundadır. Başka türlü millet düze çıkamaz. Videoda da belirttiğim gibi, siyasetçi halka hesap verir, halka hesap sormaz.

"AKLANIP SİYASETE DÖNMELİLER"

Hesap vermek her bir CHP'linin namus borcudur. CHP, hakkında iftira atan kişiler hakkında derhal hem suç duyurusunda bulunmalı hem de iftira davası açmalı.

Geçmişte bazı çalışma arkadaşlarım hakkında da yolsuzluk iddiaları olmuştu. Parti içinden iddiaları araştırmak için arkadaşlarımı görevlendirmiştim. O zaman da aynı şeyi söyledim. Aklanıp siyasete dönmeliler.