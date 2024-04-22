  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem İsrail ordusunun şiddet taburu Netzah Yehuda için ABD devreye girdi
Gündem

İsrail ordusunun şiddet taburu Netzah Yehuda için ABD devreye girdi

Yeniakit Publisher
2024-04-22 07:13:00 -
İsrail ordusunun şiddet taburu Netzah Yehuda için ABD devreye girdi

ABD Dışişleri Bakanı birkaç gün içinde Netzah Yehuda Taburu'na yaptırım uygulanacağını açıklayacak. Bu, tarihte ilk kez ABD'nin bir IDF birimine yaptırım uygulaması olacak.

İsrail'in Walla haber sitesi, ABD'nin İsrail ordusunun Batı Şeria'daki "Netzah Yehuda" isimli tabura yaptırım uygulamayı planladığını iddia etti. Bu yaptırımla "Netzah Yehuda" taburu ve üyelerinin herhangi bir ABD askeri yardımı ve eğitimi almasının yasaklanacağı aktarıldı. Yaptırım kararını ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın "gelecek günlerde" açıklamasının beklendiği ileri sürüldü. Adı açıklanmayan ABD'li yetkililere dayandırılan haberde, bu adımın atılması halinde ABD'nin İsrail ordusunda bir tabura ilk kez yaptırım uygulamış olacağına işaret edildi.

NETANYAHU, İSRAİL ORDUSUNA YAPTIRIM GETİRİLMEMESİ GEREKTİĞİNİ SAVUNDU

Walla haber sitesinin haberinin ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, İsrail ordusuna yaptırım getirilmemesi gerektiğini savundu. ABD yönetiminin İsrail'de bazı fanatik yasa dışı Yahudi yerleşimcilere getirdiği yaptırımlara işaret eden Netanyahu, Amerikan yetkilileriyle görüşmelerinde buna karşı çalıştığını belirtti. Netanyahu, "Askerlerimizin terör canavarına karşı savaş yürüttüğü bir dönemde İsrail ordusuna yaptırım getirmek, saçmalık ve ahlaki bir çöküntüdür. Başında olduğum hükümet buna karşı tüm araçlarıyla harekete geçecektir." ifadesini kullandı.

NETZAH YEHUDA BİRLİĞİ

Ultra-Ortodoks Yahudiler için oluşturulan Netzah Yehuda taburun üyelerinin tamamı erkeklerden oluşuyor. Netzah Yehuda, Filistin karşıtı aşırı sağcı Yahudi yerleşimcilerden oluşan ve "Tepe gençliği" adıyla bilinen fanatik gençlerin katıldığı tabur olarak dikkati çekiyor. İsrail ordusuna bağlı bu tabur, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere karşı çok sayıda şiddet, hak ihlali ve orantısız güç kullanılan olaya karışmakla suçlanıyor.

Haaretz gazetesinde yer alan habere göre, bu tabur Filistinli sivillere karşı uyguladığı çok sayıda şiddet olayları nedeniyle Ocak 2023'te Batı Şeria'dan işgal altındaki Golan Tepeleri'ne taşınmıştı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Dünyanın gözleri önünde... İsrail durmak bilmiyor! Onay verdiler
Dünyanın gözleri önünde... İsrail durmak bilmiyor! Onay verdiler

Dünya

Dünyanın gözleri önünde... İsrail durmak bilmiyor! Onay verdiler

SİHA saldırısıyla yaralanmıştı! İsrailli subay, günler sonra öldü
SİHA saldırısıyla yaralanmıştı! İsrailli subay, günler sonra öldü

Dünya

SİHA saldırısıyla yaralanmıştı! İsrailli subay, günler sonra öldü

Hizbullah duyurdu: İsrail'e ait İHA'yı düşürdük
Hizbullah duyurdu: İsrail'e ait İHA'yı düşürdük

Dünya

Hizbullah duyurdu: İsrail'e ait İHA'yı düşürdük

Mads Gilbert'ten İsrail tepkisi: İliklerime kadar iğreniyorum
Mads Gilbert'ten İsrail tepkisi: İliklerime kadar iğreniyorum

Dünya

Mads Gilbert'ten İsrail tepkisi: İliklerime kadar iğreniyorum

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23