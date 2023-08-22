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Dünya İsrail ordusunun baskınları nedeniyle Filistin’in El Halil kentinde okullar tatil edildi
Dünya

İsrail ordusunun baskınları nedeniyle Filistin’in El Halil kentinde okullar tatil edildi

Yeniakit Publisher
2023-08-22 06:44:00 -
İsrail ordusunun baskınları nedeniyle Filistin’in El Halil kentinde okullar tatil edildi

İşgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde, İsrail güçlerinin baskınları sebebiyle salı günü eğitimin askıya alındığı belirtildi.

El Halil kenti Eğitim İdaresinden yapılan açıklamada, bir Yahudi yerleşimci kadının öldürülmesi ve eşinin yaralanması sonrasında düzenlenen baskınlar sebebiyle kentteki tüm okullarda eğitime ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, "şehrin girişlerini kapatan ve birçok mahalleye baskınlar düzenleyen işgal sebebiyle oluşan güvenlik durumunda öğrenci ve öğretmenlerin can güvenliğini sağlamak amacıyla salı günü okullarda eğitim öğretime ara verilmesi kararı alınmıştır." ifadeleri yer aldı.

Dün sabah El Halil'de silahlı saldırı sonucu bir yerleşimci ölmüş, biri de ağır yaralanmıştı.

Huvvara beldesinde saldırının faillerini yakalamak için Filistin kent ve kasabalarına baskınlar düzenleyen İsrail ordusu, bugün 8 Filistinliyi gerçek mermiyle yaralamıştı.

İsrail güçlerinin tüm giriş çıkışları kapatarak askeri kontrol noktaları kurduğu El Halil’de de günlük hayat felç olmuş durumda.
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