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Gündem İsrail ordusuna şok! Hamas ele geçirdiğini duyurdu
Gündem

İsrail ordusuna şok! Hamas ele geçirdiğini duyurdu

Yeniakit Publisher
2024-01-23 18:47:00 - 2024-01-23 18:49:37
İsrail ordusuna şok! Hamas ele geçirdiğini duyurdu

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, ikisi kamikaze İHA'sı olmak üzere İsrail ordusuna ait 3 insansız hava aracını (İHA) ele geçirdiğini duyurdu.

Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugaylarından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Filistinli direnişçilerin Gazze kentinin doğusundaki ez-Zeytun Mahallesinin güneyinde ikisi Maoz kamikaze İHA'sı olmak üzere İsrail ordusuna ait 3 İHA'yı ele geçirdikleri belirtildi.

İsrail ordusundan, Kassam'ın duyurusuna ilişkin bir açıklama yapılmadı.

İsrail ordusunun daha önce geniş çaplı bir çekilmeye gittiği ardından yeniden karadan işgale giriştiği Gazze kenti ve kuzey bölgelerinde Filistinli direnişçilerle İsrail güçleri arasında çatışmalar yaşanıyor.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.
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İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 11 bini çocuk, 7 bin 500’ü kadın olmak üzere 25 bin 490 Filistinli öldürüldü, 63 bin 354 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 221'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 556 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 370 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 29 Lübnanlı sivil ve 167 Hizbullah mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldü.

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