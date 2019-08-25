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İsrail ordusu: "Şam’da İran hedeflerini vurduk"

İsrail ordusu, İsrail askeri hedeflerine karşı planlanan bir saldırıyı engellemek için Suriye’nin başkenti Şam’da İran’a ait hedeflere hava saldırıları düzenlediğini açıkladı.

25 Ağustos 2019 Pazar 09:45
İsrail ordusu: "Şam’da İran hedeflerini vurduk"

İsrail ordusu, İsrail askeri hedeflerine karşı planlanan bir saldırıyı engellemek için Suriye’nin başkenti Şam’da İran’a ait hedeflere hava saldırıları düzenlediğini açıkladı.


İsrail ordusu, dün gece Suriye’nin başkenti Şam’ın Akraba beldesinde İran Devrim Muhafızları’na bağlı özel güç Feylak el-Kudüs’e ait hedeflere hava saldırıları düzenlediğini açıkladı. İsrail ordu sözcüsü Avichay Adraee, "İsrail savaş uçakları, İran Devrim Muhafızları’na bağlı özel güç Feylak el-Kudüs tarafından İsrail hedeflerine yönelik insansız hava araçları ile planlanan saldırıyı önlemek için Şam’ın güneydoğusunda Akraba köyünde birçok hedefi vurdu" ifadesini kullandı.


İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da savaş uçaklarının Suriye’de önemli bir hedefi vurduğunu, İsrail’e karşı planlanan büyük bir operasyonu engellendiğini ve orduya hazır olma talimatını verdiğini söyledi.


Suriye resmi haber ajansı SANA, Suriye hava savunma sistemlerinin İsrail’in havadan düzenlediği füze saldırısını geri püskürttüğünü, birçok füzenin imha edildiğini duyurdu. Yerel kaynaklar, Şam’da büyük patlama seslerinin duyulduğunu ifade etti.


Saldırıda ölü veya yaralı olup olmadığına ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı.

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Haber Tarihi: 25 Ağustos 2019 Pazar 09:45
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