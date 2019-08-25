İsrail ordusu Ramallah'ın batı girişini kapattı

RAMALLAH (AA) - İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinin batı girişini kapatması, metrelerce araç kuyruğu oluşmasına neden oldu.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçleri, Ramallah'ın batısındaki köylere giden yolu araç trafiğine kapattı. Geçişlere izin verilmemesi nedeniyle kent girişinde metrelerce araç kuyruğu oluştu.

İsrail askerleri ayrıca, kentin batısındaki köylerde bulunan dükkanlara baskın düzenleyerek güvenlik kamerası kayıtlarına, Ayn Arik köyünde de plakasız bir araca el koydu.

İsrail ordusu, Ramallah yakınlarındaki yasa dışı Dolev Yahudi yerleşim birimi çevresinde 1 İsraillinin ölmesine, 2'sinin ağır yaralanmasına neden olan patlamanın gerçekleştiği cuma gününden bu yana, Ramallah'ın batısındaki köylere yönelik baskınlarını artırdı.

İsrail makamlarından daha önce yapılan yazılı açıklamada, cuma sabahı Ramallah yakınlarındaki yasa dışı Dolev Yahudi yerleşim birimi çevresinde el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 İsraillinin öldüğü, aynı aileden 2 kişinin de ağır yaralandığı bildirilmişti.