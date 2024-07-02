İsrail ordusu, Netanyahu’ya darbe mi yapacak?

Yeni Şafak gazetesi yazarı Bülent Orakoğlu, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ordu arasındaki anlaşmazlıkları değerlendirdi. Ordu ile Netanyahu arasındaki gerilimin, Kurban Bayramı'nda ilan edilen ateşkesle daha da gün yüzüne çıktığına dikkat çeken Orakoğlu, şunları kaydetti:

"Siyonist İsrail medyası, Başbakan Binyamin Netanyahu ile ordu yetkilileri arasındaki anlaşmazlıkların giderek derinleştiğini bildirdi. Haaretz gazetesine göre, Silahlı Kuvvetler Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi’nin sabrı tükeniyor. Haberde İsrail ordusunun Gazze’ye yönelik yaklaşık 9 aydır süren savaşı bitirmek istediği ancak Netanyahu’nun siyasi kaygılar nedeniyle bunu engellediği belirtildi. Ordu ile Netanyahu arasında yaşanan sorunlar, son olarak ordunun kabineye sormadan Kurban Bayramı’nın birinci günü Gazze’de 11 saatlik geçici ateşkes ilan etmesiyle daha fazla gün yüzüne çıkmıştı. Bu bağlamda İsrail Kanal 13 Televizyonu, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun, kabine toplantısı sırasında İsrail ordusunu hedef alarak Gazze’ın güneyinde taktiksel ateşkes ilanını sert bir şekilde eleştirdiğini bildirdi.

NETANYAHU HAYALİ KOMPLOLAR YAYIYOR VE BÖLÜCÜLÜĞÜ KIŞKIRTMA İLE MEŞGUL

Haberde, Sara Netanyahu’nun ailelerle görüşmesinde çok sayıda ordu yetkilisinin de hazır bulunduğu kaydedildi. Oğlu Gazze’de esir tutulan İsrailli Einav Zangauker, Sara Netanyahu’nun suçlamalarına ilişkin, “Netanyahu, hayat kurtarmak için her şeyi yapmak yerine hayali komplolar yayıyor ve bölücülüğü kışkırtmakla meşgul” diye konuştu. Zangauker, Netanyahu iktidarda olduğu sürece bir esir takası anlaşmasının mümkün olmadığını savundu.

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ORDUNUN ÜST DÜZEYİ KATİL VE SOYKIRIMCI NETANYAHU’YA DARBE Mİ PLANLIYOR?

Bu iddia İsrail Başbakanı soykırımcı ve katil Binyamin Netanyahu’nun eşi Sara Netanyahu, tarafından açıklandı. İsrail'in, Gazze›deki sivil halka yönelik saldırıları sürerken, katliamın baş mimarlarından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun eşi Sara Netanyahu’dan çarpıcı bir açıklama geldi. Sara Netanyahu, esir yakınlarıyla yaptığı görüşmede birkaç kez İsrail ordusunun komuta kademesine güvenmediğini ve kocasına karşı darbe yapacağını söyledi. Ordu’nun komuta kademesine yönelik suçlamalarında ısrarcı olan Sara Netanyahu’nun sözünü keserek tepki gösteren bazı esir yakınlarının, Gazze'de esir tutulan çocuklarının kaderinin orduya bağlı olduğunu ifade ettiği aktarıldı. Sara Netanyahu’nun ise cevaben, güvensizliğinin ordunun tamamına değil, suçlamalarının yalnızca ordunun üst kademesine yönelik olduğunu belirttiği ifade edilen haberde, görüşme sırasında Netanyahu’nun bu iddiayı defalarca tekrarladığı belirtildi.

NETANYAHU: ORDUSU OLAN BİR HÜKÜMETİMİZ VAR HÜKÜMETİ OLAN BİR ORDUMUZ DEĞİL!

Netanyahu’nun ordunun politikasında “herhangi bir değişiklik olmadığı” ve “Refah’taki çatışmaların planlandığı gibi devam ettiği” aktarıldı."